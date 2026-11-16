Ależ odpowiedź Wygody! Uderzył w Kaczorowską po jej krytyce "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska od lat jest związana z tańcem i doskonale zna kulisy "Tańca z Gwiazdami". Nic więc dziwnego, że jej wypowiedzi na temat programu wzbudzają zainteresowanie. Ostatnio tancerka pojawiła się w podcaście, w którym miała stwierdzić, że aktualna edycja należy do najsłabszych pod względem choreografii. Te słowa nie przeszły bez echa. Podczas rozmowy z Tomaszem Wygodą zapytaliśmy go, co sądzi o takiej ocenie.

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Reakcja jurora była natychmiastowa. Wygoda nie krył zaskoczenia, gdy usłyszał, jak ostro Kaczorowska wypowiedziała się o obecnym sezonie tanecznego show.

Oj, straszne! Naprawdę tak powiedziała? Nie wiem w ogóle, jak można tak mówić... - zareagował wyraźnie rozbawiony.

Tomasz Wygoda przyznał, że trudno mu zrozumieć, dlaczego tancerka zdecydowała się na tak krytyczną ocenę. Podkreślił przy tym, że uważa ją za świetną artystkę. Zasugerował jednak, że być może Kaczorowska bardzo wysoko stawia sobie poprzeczkę i przez to surowiej ocenia innych.

Jest super tancerką. Możliwe, że w stosunku do siebie ocenia kolegów bardzo nisko. Nie wiem, po co to robi - powiedział juror w rozmowie z "Super Expressem".

Na tym jednak nie zakończył swojej wypowiedzi. Wygoda zwrócił uwagę, że uczestnicy i choreografowie obecnej edycji mają sporo pracy i przygotowują widowiskowe występy. Jego zdaniem, zamiast krytykować program w innych mediach, warto przyjrzeć się temu, co rzeczywiście dzieje się na parkiecie.

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Z tego, co słyszałem, oni tańczą i robią super spektakle. Mają czym się zajmować, a nie chodzić po telewizjach i opowiadać, że u nas nic ciekawego się nie dzieje - stwierdził.

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