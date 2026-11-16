Iwona Pavlović nie wytrzymała! Tak odpowiedziała Kaczorowskiej. "Nie zgadzam się absolutnie"

Iwona Pavlović nie zgadza się z Kaczorowską. Padły wymowne słowa o jej powrotach

"Taniec z Gwiazdami" od lat wzbudza ogromne emocje. Widzowie z zainteresowaniem śledzą nie tylko występy uczestników, ale także oceny jurorów i komentarze osób związanych z programem. Tym razem gorąco zrobiło się za sprawą Agnieszki Kaczorowskiej. Tancerka, która przez lata występowała na parkiecie show, w podcaście Małgorzaty Rozenek-Majdan podzieliła się krytyczną opinią na temat aktualnej edycji. Uznała, że choreografie prezentowane przez uczestników należą do najsłabszych w historii programu. Te słowa postanowiliśmy skonfrontować z opinią Iwony Pavlović, która od lat ocenia taneczne popisy gwiazd.

Czarna Mamba nie pozostawiła wątpliwości, że zupełnie inaczej patrzy na obecną odsłonę "Tańca z Gwiazdami". Jej zdaniem to właśnie teraz na parkiecie ponownie najważniejszy stał się taniec, a nie widowiskowe akrobacje. Pavlović przyznała, że w poprzednich edycjach momentami trudno było jej nawet dostrzec konkretne kroki taneczne.

Nie zgadzam się absolutnie. Mało tego, uważam, że od tej edycji tak naprawdę wrócił taniec do tańca, ponieważ wcześniejsze edycje były bardzo akrobatyczne. Ja już po prostu nie mogłam, nie raz nie mogłam znaleźć jednego kroku w danym tańcu. Tylko wszyscy się nosili, dźwigali, kręcili, przenosili, przestawiali. Szczególnie gwiazdy były przedstawiane z boku na bok - powiedziała "Super Expressowi" Iwona Pavlović.

Jurorka podkreśliła, że obecnie choreografie zawierają znacznie więcej klasycznych elementów tanecznych. Oczywiście oznacza to mniej spektakularnych podnoszeń i akrobatycznych figur, które często robiły wrażenie na publiczności. Dla Pavlović nie jest to jednak wada. Wręcz przeciwnie – uważa, że dzięki temu uczestnicy mogą pokazać prawdziwe umiejętności taneczne.

Pavlović zakpiła z Kaczorowskiej? "Jak się pojawi, to już będą dobre choreografie?"

W tej edycji jest tak, że określona część tańca musi być prawdziwym tańcem. Wiem, że jest to dochowane, bo choreografowie to sprawdzają. Ja jestem zachwycona, bo moim zdaniem jest bardzo dużo tańca. Oczywiście, że przez to jest mniej tej akrobatycznej strony, tych fiflaków, jak my mówimy, ale dla tańca to jest dobrze - tłumaczyła jurorka.

Zapytaliśmy Pavlović, dlaczego jej zdaniem Agnieszka Kaczorowska tak krytycznie ocenia choreografie oraz poziom tańca w show. Jurorka nie chciała jednak zgadywać, co dokładnie kierowało tancerką. Zwróciła natomiast uwagę na pewną niekonsekwencję w jej wcześniejszych wypowiedziach na temat programu.

No to trzeba by było się spytać jej, ale może jak się gdzieś nie jest, to wtedy jest brzydko, a jak się gdzieś to jest ładnie. Może tak, że jak Agnieszki tu nie mam, to jest brzydko. Bo jak się pojawi, to już będą dobre choreografie, nie wiem, ale może tak jest. Nie ukrywam, że już nie pierwszy raz to słyszałam, że czasami Agnieszka powiem nieładnie, jechała na program "Taniec z Gwiazdami", ale kiedy się w nim pojawiała, to już w ogóle wszystko było wtedy super. I potem jak jej nie było, to znowu jechała po tym programie, ale jak potem się pojawiała, to znowu wszystko było super. Więc dla mnie to troszkę jest niewiarygodne, ale to jest jej sprawa, ona ma prawo do własnej oceny jak najbardziej - mówi "Super Expressowi" Iwona Pavlović.

Rozmawiała Julita Buczek

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