Jan Englert mógł zgarnąć 2 mln zł za jeden kontrakt! Aktor powiedział „nie” i podał ważny powód

Jan Englert nie chciał 2 mln zł!

Jan Englert był gościem tegorocznego ToruńCAMERIMAGE. Aktor spotkał się z publicznością po specjalnym pokazie filmu "Tatarak" z 2009 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy, w którym zagrał rolę Doktora, męża Marty. Jedna z osób siedzących na widowni postanowiła zadać aktorowi pytanie prywatne - dlaczego nie gra w reklamach, jak jego koledzy. Gwiazdor odpowiedział bez owijania w bawełnę, zdradzając przy okazji stawkę, którą otrzymał. Zgromadzonym na widowni ludziom niemalże szczęki opadły ze zdziwienia.

Proszę pani, my uprawiamy zawód, który rozpina się między kapłaństwem a błazeństwem. Moja pycha powoduje, że może jestem bliżej kapłaństwa. A nawet jeżeli prywatnie dałbym się skusić, to miałem ofertę, na przykład dwa miliony złotych za dwuletni kontrakt reklamowy, po prostu nie wypadało. Jednak byłem profesorem w Akademii, byłem dziekanem, potem rektorem, potem dyrektorem teatru. No, co będę reklamował, panie? Po co mi to? Oprócz tego mam, z czego żyć. Rozumiem, że to też jest jeden z elementów zawodu, który uprawiam. Wybitni aktorzy, również nie tylko amerykańscy, występują przecież w reklamach. A pieniędzy na pewno im nie brakuje

- powiedział.

Kwoty rzędu dwóch milionów złotych za kontrakty reklamowe są zarezerwowane wyłącznie dla ścisłej czołówki polskich gwiazd. Jak jednak widać, nawet tak zawrotne sumy nie zawsze grają pierwszoplanową rolę.

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"Wszyscy uważają się za artystów"

"Super Express" również gościł na projekcji filmu „Tatarak”. Postanowiliśmy zapytać Jana Englerta o to jak wyglądała jego współpraca z Andrzejem Wajdą. Takiej odpowiedzi się nie spodziewaliśmy.

Jak każda praca reżysera z aktorem. Z tym wyjątkiem, że Wajda był artystą, a większości wydaje się, że są artystami. Wszystkim się wydaje, że są artystami, nie tylko w zawodach artystycznych. W tych klimatach mamy przekonanie, dzięki internetowi, że wszystko wiemy i niczym nie różnimy się od innych. Że dzięki temu możemy wygłaszać sądy, oceniać, wymyślać, nienawidzić się i tak dalej

- powiedział stanowczo aktor.

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