Kto dzisiaj odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Jurorzy i widzowie wybrali półfinalistów

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-15 23:02

Ćwierćfinał za nami! Wiemy już, kto znalazł się w gronie półfinalistów 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", a komu tym razem powinęła się noga. Po zsumowaniu wyników z dwóch odcinków prowadzący show Polsatu ogłosili bezlitosny werdykt. Kto dzisiaj odpadł z "Tańca z Gwiazdami"?

We Wszystkich Świętych obejrzeliśmy pełen magii odcinek: uczestnicy zatańczyli do utworów ludowych oraz piosenek z repertuaru Ireny Santor, która oglądała występy. Z kolei w jury gościnnie zasiadła była pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska. Po odwołaniu emisji z powodu żałoby narodowej - "Taniec z Gwiazdami" wrócił na antenę z ćwierćfinałem. Kto odpadł?

Emocjonujący ćwierćfinał

15 listopada pary zatańczyły nie tylko w standardowym składzie, ale też z gościnnym udziałem znanych doskonale twarzy. Jury oceniło oba występy, a głosy zsumowano oczywiście z wynikami poprzedniego odcinka, w którym nikt nie odpadł. Prowadzący ogłosili zatem, kogo nie zobaczymy w półfinale.

"Taniec z Gwiazdami": kto odpadł 15.11.2026? Lista półfinalistów już znana

Po podsumowaniu wyników z poprzedniego odcinka i tego ćwierćfinałowego - poznaliśmy półfinalistów. Decyzją jury w składzie: Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović oraz widzów głosujących przez SMS i aplikację "Tańca z Gwiazdami" - z programu odpadli Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna.

Jak w dwóch odcinkach zagłosowało jury? Łączna punktacja była następująca:

  1. Helena Englert i Roman Osadchiy - 158 punktów (78+80)
  2. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 154 punkty (74+80)
  3. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 150 punktów (76+74)
  4. Dominik Rupiński i Estelle François - 138 punktów (75+63)
  5. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 136 punktów (61+75)
  6. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 132 punkty (68+64)
Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna tańczą w ćwierćfinale. O wynikach programu przeczytasz na SE.
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Coraz bliżej finału. "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - wyniki

W dalszej walce o triumf w programie biorą udział:

  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Lista par, które zakończyły już swoją przygodę z programem „Taniec z Gwiazdami”, to:

  • 6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
  • 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
  • 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.
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TANIEC Z GWIAZDAMI
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