Kto dzisiaj odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Jurorzy i widzowie wybrali półfinalistów

We Wszystkich Świętych obejrzeliśmy pełen magii odcinek: uczestnicy zatańczyli do utworów ludowych oraz piosenek z repertuaru Ireny Santor, która oglądała występy. Z kolei w jury gościnnie zasiadła była pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska. Po odwołaniu emisji z powodu żałoby narodowej - "Taniec z Gwiazdami" wrócił na antenę z ćwierćfinałem. Kto odpadł?

Emocjonujący ćwierćfinał

15 listopada pary zatańczyły nie tylko w standardowym składzie, ale też z gościnnym udziałem znanych doskonale twarzy. Jury oceniło oba występy, a głosy zsumowano oczywiście z wynikami poprzedniego odcinka, w którym nikt nie odpadł. Prowadzący ogłosili zatem, kogo nie zobaczymy w półfinale.

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Po podsumowaniu wyników z poprzedniego odcinka i tego ćwierćfinałowego - poznaliśmy półfinalistów. Decyzją jury w składzie: Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović oraz widzów głosujących przez SMS i aplikację "Tańca z Gwiazdami" - z programu odpadli Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna.

Jak w dwóch odcinkach zagłosowało jury? Łączna punktacja była następująca:

Helena Englert i Roman Osadchiy - 158 punktów (78+80) Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 154 punkty (74+80) Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 150 punktów (76+74) Dominik Rupiński i Estelle François - 138 punktów (75+63) Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 136 punktów (61+75) Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 132 punkty (68+64)

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W dalszej walce o triumf w programie biorą udział:

Helena Englert i Roman Osadchiy

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Dominik Rupiński i Estelle François

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Lista par, które zakończyły już swoją przygodę z programem „Taniec z Gwiazdami”, to:

6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

7. miejsce - Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska

8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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