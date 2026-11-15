Kto dzisiaj odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Jurorzy i widzowie wybrali półfinalistów

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We Wszystkich Świętych obejrzeliśmy pełen magii odcinek: uczestnicy zatańczyli do utworów ludowych oraz piosenek z repertuaru Ireny Santor, która oglądała występy. Z kolei w jury gościnnie zasiadła była pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska. Po odwołaniu emisji z powodu żałoby narodowej - "Taniec z Gwiazdami" wrócił na antenę z ćwierćfinałem. Kto odpadł?
Emocjonujący ćwierćfinał
15 listopada pary zatańczyły nie tylko w standardowym składzie, ale też z gościnnym udziałem znanych doskonale twarzy. Jury oceniło oba występy, a głosy zsumowano oczywiście z wynikami poprzedniego odcinka, w którym nikt nie odpadł. Prowadzący ogłosili zatem, kogo nie zobaczymy w półfinale.
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Po podsumowaniu wyników z poprzedniego odcinka i tego ćwierćfinałowego - poznaliśmy półfinalistów. Decyzją jury w składzie: Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović oraz widzów głosujących przez SMS i aplikację "Tańca z Gwiazdami" - z programu odpadli Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna.
Jak w dwóch odcinkach zagłosowało jury? Łączna punktacja była następująca:
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 158 punktów (78+80)
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 154 punkty (74+80)
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 150 punktów (76+74)
- Dominik Rupiński i Estelle François - 138 punktów (75+63)
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 136 punktów (61+75)
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 132 punkty (68+64)
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W dalszej walce o triumf w programie biorą udział:
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
Lista par, które zakończyły już swoją przygodę z programem „Taniec z Gwiazdami”, to:
- 6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.