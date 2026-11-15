Tomson i Baron szczerze o roli trenerów. Ani myślą kogoś faworyzować w "The Voice of Poland"!

Trwa 17. edycja "The Voice of Poland" - programu, który pomógł już wyłonić wiele wybitnych talentów spośród tysięcy osób marzących o wielkiej karierze. Jakie podejście do własnych podopiecznych mają ikoniczni trenerzy, Tomson i Baron? Na planie pierwszego odcinka na żywo zdradzili to "Super Expressowi".

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Tomson i Baron to nieodłączna część "The Voice of Poland"

Muzycy znani z zespołu Afromental dołączyli do ekipy talent show TVP podczas jego drugiej edycji wiosną 2013 roku. Choć zapewne się tego wtedy nie spodziewali, pozostali trenerami ambitnych, ale początkujących wokalistów przez ponad dekadę. Tomson i Baron wzięli udział we wszystkich kolejnych sezonach "The Voice of Poland" oprócz 9. edycji w 2018 roku. Pojawili się też w "The Voice Kids", a wielu widzów nie wyobraża sobie tych formatów bez nich.

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Trenerzy wprost o podopiecznych. Mają wybitną drużynę, ale nikogo nie faworyzują

Tomson i Baron nie ukrywają dumy ze swojej drużyny. Czteroosobowa ekipa skurczyła się do trzech zdolnych osób, które w najbliższą sobotę wystąpią w ćwierćfinale. W rozmowie z "Super Expressem" Tomson przyznał, że na ogół lepiej przygotowani do programu, jakim jest "The Voice of Poland", są ci uczestnicy, którzy mają pomysł na swoją muzyczną przyszłość i są gotowi do samokrytyki.

Jak dodał Baron, rolą trenerów nie jest jednak faworyzacja i stawianie na kogoś konkretnego, a wybieranie osób, które mają największe szanse, by poradzić sobie na rynku po programie.

- Naszą rolą nie jest tutaj kogoś faworyzować albo na kogoś stawiać, tylko spośród ludzi, którzy nam zaufają i wybiorą naszą drużynę do współpracy, wyłonić tych najbardziej pewnych, stabilnych. Gotowych, żeby udźwignąć presję bycia artystą, kiedy zgasną wszystkie kamery i utrzymywania się z tego. Więc tak, wybieramy najbardziej skutecznych wokalistów - wytłumaczył nam Baron.

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