Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami" pełen emocji. Gwiazdy zachwyciły kreacjami w studiu Polsatu

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-15 20:30

Czas w 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" płynie błyskawicznie i widowisko dotarło już do ćwierćfinału. W odcinku pozostali w grze uczestnicy stanęli do walki o półfinał, a na parkiecie towarzyszyli im dobrze znani widzom goście specjalni. Gwiazdy Polsatu zaprezentowały się w olśniewających kreacjach!

Tydzień temu emisję wstrzymano z powodu żałoby narodowej, jednak 15 listopada program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" powrócił na antenę z emocjonującym ćwierćfinałem. Tym razem uczestnicy zaprezentowali się nie tylko w tradycyjnych duetach, ponieważ na parkiecie zatańczyli również w tercetach z zaproszonymi gośćmi specjalnymi, co przełożyło się na wyjątkowy wieczór.

Tak wyglądał ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". Gwiazdy zachwyciły stylizacjami

Podczas ćwierćfinałowego odcinka „Tańca z Gwiazdami” w studiu Polsatu pojawiło się mnóstwo świetnie znanych osobistości. W zachwycających kreacjach błyszczeli zarówno uczestnicy ze swoimi partnerami tanecznymi oraz jurorzy, jak i zaproszeni na ten wieczór goście specjalni. Zobaczcie w poniższej galerii, jak prezentowali się na parkiecie oraz za kulisami widowiska.

Taniec z Gwiazdami 19 - ćwierćfinał 15.11.2026
Galeria zdjęć 30

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wyniki. Kto odpadł z programu, a kto walczy o finał?

W walce o Kryształową Kulę pozostali:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Te pary pożegnały się z programem:

  • 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
  • 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.
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TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI

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