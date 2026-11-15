Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami" pełen emocji. Gwiazdy zachwyciły kreacjami w studiu Polsatu

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Tydzień temu emisję wstrzymano z powodu żałoby narodowej, jednak 15 listopada program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" powrócił na antenę z emocjonującym ćwierćfinałem. Tym razem uczestnicy zaprezentowali się nie tylko w tradycyjnych duetach, ponieważ na parkiecie zatańczyli również w tercetach z zaproszonymi gośćmi specjalnymi, co przełożyło się na wyjątkowy wieczór.
Tak wyglądał ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". Gwiazdy zachwyciły stylizacjami
Podczas ćwierćfinałowego odcinka „Tańca z Gwiazdami” w studiu Polsatu pojawiło się mnóstwo świetnie znanych osobistości. W zachwycających kreacjach błyszczeli zarówno uczestnicy ze swoimi partnerami tanecznymi oraz jurorzy, jak i zaproszeni na ten wieczór goście specjalni. Zobaczcie w poniższej galerii, jak prezentowali się na parkiecie oraz za kulisami widowiska.
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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wyniki. Kto odpadł z programu, a kto walczy o finał?
W walce o Kryształową Kulę pozostali:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Te pary pożegnały się z programem:
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.