Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami" pełen emocji. Gwiazdy zachwyciły kreacjami w studiu Polsatu

Tydzień temu emisję wstrzymano z powodu żałoby narodowej, jednak 15 listopada program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" powrócił na antenę z emocjonującym ćwierćfinałem. Tym razem uczestnicy zaprezentowali się nie tylko w tradycyjnych duetach, ponieważ na parkiecie zatańczyli również w tercetach z zaproszonymi gośćmi specjalnymi, co przełożyło się na wyjątkowy wieczór.

Tak wyglądał ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". Gwiazdy zachwyciły stylizacjami

Podczas ćwierćfinałowego odcinka „Tańca z Gwiazdami” w studiu Polsatu pojawiło się mnóstwo świetnie znanych osobistości. W zachwycających kreacjach błyszczeli zarówno uczestnicy ze swoimi partnerami tanecznymi oraz jurorzy, jak i zaproszeni na ten wieczór goście specjalni. Zobaczcie w poniższej galerii, jak prezentowali się na parkiecie oraz za kulisami widowiska.

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wyniki. Kto odpadł z programu, a kto walczy o finał?

W walce o Kryształową Kulę pozostali:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Te pary pożegnały się z programem:

7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.