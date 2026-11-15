Aktor z "Odysei" zostanie nowym Jamesem Bondem? Miał w ostatniej chwili otrzymać wyjątkową ofertę

Najnowsze doniesienia dziennikarskie rzucają zupełnie nowe światło na kwestię tego, kto zastąpi Daniela Craiga. Choć cała sprawa nadal pozostaje w sferze medialnych domysłów, to nie Callum Turner czy Jack Lowden, lecz Robert Pattinson wyrasta na głównego kandydata do roli Jamesa Bonda w nadchodzących odsłonach tej ponadczasowej serii. Występujący w filmie "Odyseja" aktor miał już nawet usłyszeć niezwykle atrakcyjną ofertę.

Nowy James Bond pilnie poszukiwany. Kto zastąpi Daniela Craiga?

Literacki debiut agenta 007 miał miejsce w 1953 roku za sprawą powieści "Casino Royale". Z kolei na dużym ekranie postać ta pojawiła się dziewięć lat później w produkcji "Dr. No", która dała początek słynnej filmowej sadze. James Bond zyskał status jednej z najważniejszych ikon światowej kinematografii. W latach 60. w tę postać aż siedem razy wcielił się legendarny Sean Connery. W najnowszych odsłonach, od 21. do 25., główną rolę odgrywał Daniel Craig, a obecnie producenci intensywnie szukają jego następcy.

Od momentu wejścia do kin ostatniego filmu w 2021 roku w mediach regularnie pojawiają się kolejne nazwiska potencjalnych kandydatów. Część komentatorów zastanawiała się, czy to odpowiedni moment na zaangażowanie pierwszego czarnoskórego aktora do roli agenta. Przymierzany do tego zadania Brytyjczyk Idris Elba w czerwcu tego roku zdementował jednak te plotki i przyznał, że nie otrzymał takiej oferty. W medialnych doniesieniach za głównych faworytów uznawano ostatnio Calluma Turnera, Josha O'Connora oraz Jacka Lowdena, którzy znaleźli się na szczycie listy życzeń.

Robert Pattinson faworytem do roli agenta 007. Zaoferowano mu specjalny kontrakt

Teraz w grze o kultową rolę nieoczekiwanie pojawił się zupełnie nowy kandydat. Z ustaleń magazynu "Puck News" wynika, że obecnie największe szanse na angaż ma Robert Pattinson. 40-letni gwiazdor, kojarzony niegdyś z "Harrym Potterze" oraz sagą "Zmierzch", a w ostatnim czasie z produkcjami Christophera Nolana "Tenet" i "Odyseja", otrzymał podobno bezprecedensowe warunki. Producenci nowego filmu o agencie 007 mieli zaoferować mu wyższą gażę niż pozostałym kandydatom oraz umowę obejmującą trzy zamiast czterech filmów. Z kolei serwis "The Hollywood Reporter" informuje, że w Londynie zorganizowano już zdjęcia próbne, w których obok Turnera, O'Connora i Lowdena wziął udział właśnie Pattinson. Najbliższy czas pokaże, czy wkrótce doczekamy się oficjalnego ogłoszenia nowego odtwórcy roli Jamesa Bonda.

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Szybki quiz dla fanów Jamesa Bonda. Wiesz, kto zagrał 007 w tym filmie? 10/15 to już sukces Pytanie 1 z 15 Kto zagrał Jamesa Bonda w filmie "Opieracja Piorun"? Roger Moore Sean Connery Pierce Brosnan Następne pytanie