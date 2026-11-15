Andrew Ridgeley z Wham! wycofał się z muzyki wiele lat temu. Tak potoczyło się życie współtwórcy "Last Christmas"

Chociaż w latach 80. brytyjski duet Wham! królował w zestawieniach najpopularniejszych utworów, obecnie kojarzy się słuchaczom głównie z jednym bożonarodzeniowym przebojem. To właśnie puszczany co roku utwór "Last Christmas" sprawia, że pamięć o postaci Andrew Ridgeleya wciąż pozostaje żywa, nawet mimo jego dawnego wycofania się z branży.

Wham! i ponadczasowy sukces "Last Christmas"

Międzynarodowa kariera brytyjskiej formacji nabrała tempa latem 1983 roku, kiedy to na rynku ukazała się ich debiutancka płyta zatytułowana "Fantastic". Z kolei następny album, "Make it big", zapewnił duetowi pierwsze miejsca w amerykańskich rankingach sprzedaży. Chociaż w krajach anglosaskich George Michael i Andrew Ridgeley cieszyli się statusem wielkich gwiazd muzyki pop, dopiero świąteczna piosenka "Last Christmas" przyniosła im nieprzemijającą do dziś sławę na całym świecie. Ten ponadczasowy utwór 3 grudnia 2026 roku będzie obchodził swoje 42. urodziny i niezmiennie pozostaje jednym z najpopularniejszych świątecznych przebojów, a jego oficjalny teledysk w serwisie YouTube odtworzono już przeszło miliard razy. Mimo tych osiągnięć muzyczna droga dawnych kolegów ze szkoły rozeszła się już w 1986 roku, co oznaczało koniec istnienia Wham!.

Andrew Ridgeley porzucił muzykę. Próbował sił jako aktor i rajdowiec

Gdy wspólny projekt dobiegł końca, uwielbiany przez rzesze słuchaczy George Michael kontynuował pasmo sukcesów jako artysta solowy, utrzymując status ikony popu. Jego partner z duetu obrał inną ścieżkę i poza muzyką postanowił sprawdzić się w zupełnie nowych dziedzinach. Wkrótce wyprowadził się do Monako, a kiedy próby zaistnienia w wyścigach Formuły 1 zakończyły się niepowodzeniem, podjął decyzję o przeprowadzce do Hollywood. Szukając dla siebie miejsca w świecie aktorstwa, nie zrezygnował jednak całkowicie z nagrywania muzyki.

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W trakcie wizyty w ojczystym kraju w 1990 roku stworzył swój jedyny solowy materiał, który ukazał się pod tytułem "Son of Albert". Promujący go utwór "Shake" zyskał wprawdzie sympatię słuchaczy w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Australii, lecz sama płyta została bardzo surowo oceniona przez recenzentów. Ta wizerunkowa klęska sprawiła, że w 1991 roku współtwórca Wham! definitywnie zakończył karierę muzyczną.

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Jak dziś żyje Andrew Ridgeley i jak pożegnał George'a Michaela?

W kolejnych latach artysta niemal całkowicie wycofał się z życia publicznego, czym zapewne zasmucił swoich dawnych sympatyków. Na temat jego codzienności oraz zajęć zawodowych brakowało informacji, a on sam pojawiał się jedynie sporadycznie, angażując się głównie w akcje dobroczynne. Przełomem okazała się niespodziewana śmierć George'a Michaela, do której doszło w 2016 roku. Rówieśnik i dawny przyjaciel z zespołu publicznie oddał mu wówczas cześć, a w późniejszym czasie wygłosił przemówienie podczas uroczystości wprowadzenia zmarłego wokalisty do "Rock and Roll Hall of Fame". Ponadto, w 2019 roku zaliczył krótki występ epizodyczny w produkcji filmowej "Last Christmas", która nawiązywała do historii grupy Wham! z lat 80.

Nic nie świadczy o tym, aby po rozwiązaniu zespołu dawnych współpracowników poróżniły jakiekolwiek prywatne niesnaski. Podczas jednej z rozmów z mediami muzyk przyznał jednak otwarcie, że powracające regularnie przy okazji różnych rocznic doniesienia o planowanej reaktywacji Wham! były od początku do końca zmyślone. Obecnie były wokalista liczy 63 lata i wciąż pilnie strzeże swojej prywatności. Na co dzień wiedzie spokojne życie w Kornwalii, gdzie oddaje się pasji do sportu, a po rozpadzie jego związku z celebrytką Amandą Cronin w 2023 roku wszystko wskazuje na to, że pozostaje singlem.

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