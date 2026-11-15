Impreza niemal do samego rana, tańce w toalecie i zapiekanki. Tak gwiazdy bawiły się na urodzinach Rafała Brzoski

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah brylują u boku gwiazd show-biznesu

Rafał Brzoska to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich przedsiębiorców. Karierę zaczynał jeszcze w czasie studiów, a dziś może cieszyć się statusem miliardera. O ile większość najbogatszych Polaków trzyma się z dala od show-biznesu, prezes InPostu chętnie bryluje w światłach reflektorów.

U jego boku od ponad wiernie trwa Omenaa Mensah. Brzoska i jego żona pojawiają się razem na prestiżowych galach, wydarzeniach charytatywnych i imprezach. Dzięki temu utrzymują bliskie relacje z wieloma znanymi osobami.

Z kolei organizowana przez nich od kilku lat Gala Top Charity jest jedną z najważniejszych branżowych imprez. W tym roku Omenaa po raz pierwszy zorganizowała swoją galę również za granicą.

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Tłum gwiazd na urodzinach Rafała Brzoski. Tak się bawiły!

W ten weekend małżonkowie znowu zorganizowali imprezę, o której było głośno. Powodem do świętowania były urodziny Rafała Brzoski. Biznesmen dokładnie w piątek 13 listopada skończył 49 lat. Pechowa data go nie odstraszyła i zorganizował huczną imprezę w centrum stolicy.

Przyjęcie odbyło się w jednym z warszawskich klubów. Pierwsi goście pojawili się na miejscu koło godziny dwudziestej. W tłumie celebrytów można było wypatrzyć m.in. zaprzyjaźnioną z Omenaą Małgorzatę Rozenek-Majdan. Gwiazda miała na sobie błyszczącą kreację, która odsłoniła jej zgrabne nogi.

Wysportowaną sylwetkę zaprezentowała również Ewa Chodakowska, która przybyła na imprezę razem z Żanetą Gortat-Stanisławską. Po wyjściu z klubu panię udały się na... zapiekanki! Z kolei solenizant razem ze swoją ukochaną żoną tańcowali razem w toalecie.

Na urodzinach Rafała Brzoski pojawili się również Quebonafide z Martyną Byczkowską, Olivier Janiak i Karolina Malinowska czy Krzysztof Stanowski z żoną.

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