Kryształowe żyrandole, złote sztućce i biżuteria, tancerze cali w farbie. Kulisy imprezy u Omeny Mensah

Rekordowa aukcja Gala Top Charity

Gala Top Charity to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dobroczynnych w Polsce, które z roku na rok przyciąga coraz więcej znanych nazwisk. Organizowana przez Omenę Mensah oraz Rafała Brzoskę impreza łączy świat biznesu, rozrywki oraz sztuki. Cel jest jeden - pozyskiwanie środków na cele charytatywne.

Podczas wydarzenia odbywają się aukcje charytatywne, na których licytowane są wyjątkowe przedmioty, dzieła sztuki czy spotkania z gwiazdami. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 28 mln złotych, które Rafał Brzoska tradycyjnie podwoił. W tym roku udało się zebrać jeszcze więcej.

Jubileuszowa gala Top Charity odbyła się pod hasłem "The Magic Kingdom of Asante". W miniony weekend osoby ze świata rozrywki, sztuki i biznesu licznie przybyli do Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie. Podczas aukcji zebrano ponad 85 mln zł na działania społeczne i pomoc potrzebującym.

Tradycyjnie i oficjalnie - mamy kolejny rekord!!! Zebraliśmy ponad 20 milionów EUR w 90 minut! Piąta edycja TOP CHARITY Gala. Ponad 480 przedsiębiorców z całego świata licytowało międzynarodowe dzieła sztuki i wielkie emocje. Z ich licytacji zebrano prawie 10 milionów EUR, które tradycyjnie jak co roku podwoiliśmy z Omenką z prywatnego majątku - napisał na Instagramie zadowolony Rafał Brzoska.

Zobacz również: Doda i Ewa Chodakowska prezentują umięśnione sylwetki w bliźniaczych stylizacjach! Która wyglądała lepiej?

Kulisy imprezy u Omeny Mensah

Łącznie przez pięć lat udało się zebrać 230 mln zł. W tym roku za ponad 7 milionów złotych wylicytowano tygodniowy "pobyt transformacyjny" pod okiem Ewy Chodakowskiej dla 20 par darczyńców. Z 1,8 mln złotych wylicytowana została monumentalna rzeźba Krzysztofa Renesa "On, Venus, Młodość" z cyklu "Universale", a za 2,5 mln wizytę w USA oraz spotkanie z Elonem Muskiem.

Gala Top Charity jak co roku przyciągnęła wiele znanych twarzy. Głośno było o spektakularnej kreacji Małgorzaty Rozenek-Majdan, która cała w złocie i szlachetnych tkaninach wyglądała jak królowa Nilu.

Dzięki instagramowym relacją gwiazd można było zajrzeć za kulisy prestiżowej gali. Widać na nich, że organizatorzy nie oszczędzali na niczym. Złotem ociekały nie tylko sławy, ale również stoły. Złote sztućce, piękne zastawy, starannie dobrane kwiaty czekały na gości wydarzenia. Sale zdobiły ogromne żyrandole z kryształów czy wielkie kwiaty. Przed wejściem gości zabawiali wymalowani tancerze oraz muzycy.

Wszystko dopracowane w każdym detalu. Pięknie - zachwycała się na Instagramie Dorota Szelągowska.

Zobacz również: Kurdej-Szatan w złotych amuletach, Rozenek w zbroi, a Chodakowska w zieleni - kto skradł show na TOP Charity 2026?

43

Sonda Jak oceniasz Małgorzatę Rozenek-Majdan jako jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu? Uwielbiam! Jest inspirującą, perfekcyjną ikoną stylu i odpowiedzialną mamą Neutralnie. Doceniam jej pracowitość, ale jej wizerunek bywa dla mnie przesadzony Raczej krytycznie. Jest zbyt kontrowersyjna i jej działania bywają przesadne Nie śledzę. Jej osoba mnie nie interesuje