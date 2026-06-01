Robert Makłowicz był AŻ TRZY RAZY na diecie! Powód was zaskoczy

Kim jest Robert Makłowicz?

Robert Makłowicz to popularny krytyk i dziennikarz urodzony w Krakowie. Publiczność kojarzy go przede wszystkim z programów o tematyce podróżniczo-kulinarnej, które przez dwadzieścia lat (w okresie 1998–2017) realizował dla Telewizji Polskiej. Wykształcenie historyczne odebrane na Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia mu płynne łączenie opowieści o jedzeniu z historią Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Austro-Węgier. W 2020 roku dziennikarz zaczął publikować swoje materiały w internecie, gdzie odniósł wielki sukces - jego autorski kanał na platformie YouTube subskrybuje już ponad milion użytkowników.

W portfolio wydawniczym autora znajduje się wiele publikacji książkowych o tematyce gastronomicznej, spośród których można wymienić tytuły „C.K. Kuchnia” czy „Menu polskie”. Jako ekspert w tej dziedzinie, angażuje się również w popularyzację wiedzy o alkoholach, regularnie propagując kulturę picia wina jako nieodłącznego dopełnienia regionalnych dań.

Od 1991 roku żoną dziennikarza jest Agnieszka Makłowicz. Małżeństwo ma dwóch synów, Ferdynanda i Mikołaja. Na co dzień rodzina mieszka na zmianę w Krakowie oraz w swojej prywatnej rezydencji położonej w chorwackiej Dalmacji, na półwyspie Pelješac.

Robert Makłowicz w Rzeszowie

Robert Makłowicz o dietach. Wszystko przez choroby

Robert Makłowicz urządził dla swoich fanów specjalne Q&A. Fani pytali go nie tylko o życie prywatne, ale również kulinaria. Okazało się, że wielokrotnie pojawiały się pytania dotyczące tego, czy Robert Makłowicz był kiedykolwiek na diecie. Początkowo przyznał, iż dwa razy, ale później okazało się coś innego.

- Na diecie byłem w życiu dwa razy. Pierwszy raz byłem na diecie, kiedy wycięto mi wyrostek robaczkowy – oj, to była sroga dieta, przez tydzień jakieś kleiki dostawałem. Drugi raz byłem na diecie, kiedy wycięto mi migdałki [...] Raz miałem, przepraszam za zwierzenie, raz miałem salmonellę - zatruli nas całą grupą na weselu kolegi. I wtedy byłem na diecie przymusowej. Ale tak, nie robię żadnych diet - wyznał Makłowicz.

Powiedział, że jest świadomy swojej wagi i powinien co nieco zrzucić. Ale jak śmiał się "to trochę trudna sprawa".

22