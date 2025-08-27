Robert Makłowicz znalazł drugi dom w Chorwacji. Teraz będzie tam stawiał domy dla innych. Zobacz jakie apartamentowce chce zbudować

Agnieszka Morawska
2025-08-27 14:49

Robert Makłowicz to nieformalny ambasador Chorwacji w Polsce. Podróżnik i dziennikarz kulinarny od lat przybliża Polakom ten kraj. Lata temu kupił dom nad Adriatykiem i często pokazuje go w swoich programach. Teraz poszedł krok dalej. Planuje wybudować apartamentowce. Powstaną na wzgórzach miasteczka Orebić na półwyspie Pelješac. Za projekt odpowiada znana polska pracownia.

  • Robert Makłowicz, znany z zamiłowania do Chorwacji, wkracza w nowy etap swojej przygody z tym krajem.
  • W malowniczym Orebiću na półwyspie Pelješac planuje budowę luksusowych apartamentowców.
  • Za projekt odpowiada renomowana polska pracownia, a inwestycja ma łączyć tradycję z nowoczesnością.
  • Zobacz, jak będą wyglądać apartamenty Makłowicza z widokiem na Adriatyk!

Apartamentowce w Chorwacji zaprojektowane dla Roberta Makłowicza staną w malowniczej miejscowości Orebić na południu kraju. Z projektu wynika, że z okien i tarasów będzie można rozpędzić wzrok na Adriatyk oraz wyspę Korčula.- Inwestycja została zaprojektowana dla pasjonata kultury śródziemnomorskiej, kuchni i miejsc z duszą. Projekt miał odzwierciedlać kontekst miejsca: łączyć smak tradycji z nowoczesnością, być jednocześnie prosty i pełen charakteru – informują autorzy projektu, czyli pracownia BXB studio Bogusława Barnasia.

Apartamenty Roberta Makłowicza w Chorwacji

Orebić to urocze chorwackie miasteczko, które urzeka klimatem. Można tu poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat, spacerując po malowniczej promenadzie, delektując się lokalnymi specjałami w jednej z licznych restauracji lub po prostu relaksując się na plaży. Miejscowość słynie również z długiej tradycji żeglarskiej, znajduje się tu m.in. stary cmentarz kapitański.

– To miejsce o silnym charakterze, nasycone historią, zapachem ziół i kamiennymi uliczkami wijącymi się między starymi domami – ten kontekst stał się kluczową inspiracją dla całego założenia – tłumaczą autorzy projektu i dodają: Układ kompozycyjny naszej koncepcji opiera się na dwóch budynkach, pomiędzy którymi poprowadzono kameralną uliczkę – przestrzeń inspirowaną lokalnymi traktami pieszymi. Uliczka wznosi się, prowadząc schodami w stronę wejść do budynków i kadrując widoki na morze.

Apartamenty wzbogacono o liczne przeszklenia, tarasy i loggie, które mają przybliżyć kontakt z otoczeniem. Wnętrza podzielono w taki sposób, by mogły funkcjonować jako jeden duży apartament lub dwa mniejsze mieszkania.

– Unikalną cechą projektu jest fakt, że każde piętro ma ekspozycję na cztery strony świata – co jest rzadkością w zabudowie apartamentowej. Dzięki temu wszystkie przestrzenie są doświetlone, a mieszkańcy mogą podziwiać zarówno wschody, jak i zachody słońca nad Adriatykiem – zachwala BXB studio Bogusława Barnasia.

Jak dokładnie będą wyglądały apartamentowce Roberta Makłowicza w Chorwacji? Sprawdź w galerii na początku tekstu.

