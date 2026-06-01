Ralf Schumacher poślubił ukochanego w luksusowym resorcie. Była żona nie szczędziła mocnych słów

W 2001 roku Ralf Schumacher, młodszy brat Michaela Schumachera i również kierowca Formuły 1, ożenił się z modelką Corą Brinkmann. Dziś jego status cywilny jest zgoła inny. 50-letni sportowiec właśnie poślubił swojego partnera, a cała sprawa wraz z wypowiedziami byłej już żony Schumachera wywołała niemały skandal. Co wiemy o kontrowersyjnej ceremonii?

Ralf Schumacher rozwiódł się z żoną przed coming outem. Ich syn poszedł w ślady ojca i wuja

Małżeństwo znanego sportowca i cenionej modelki rozpadło się ostatecznie w 2015 roku, po okresie określanym oficjalnie jako "burzliwa separacja". Schumachorowie sądzili się o wspólny dom, fortunę i opiekę nad czternastoletnim wówczas synem, Danielem. Chłopak poszedł zresztą w ślady ojca i wujka, również zostając profesjonalnym, nagradzanym kierowcą rajdowym w Formule 1. Ostatecznie, była para dogadała się w kwestiach finansowych i Cora mogła pozostać we wspólnej willi wraz z sześcioma milionami dolarów.

Szok nastał w roku 2024. Wówczas Ralf Schumacher wyznał, że nie jest heteroseksualny. Dodatkowo, poinformował o spotykaniu się ze znacznie młodszym partnerem, politykiem Zjednoczenia Narodowego - Étienne Bousquet-Cassagne.

Była żona Schumachera w wielu mocnych słowach

Po coming oucie Schumachera, Cora Schumacher postanowiła zabrać publicznie głos i przyznała, że informacja o związku jej byłego męża z mężczyzną była dla niej "ciosem prosto w serce". W kilku mocnych wypowiedziach kobieta nie kryła wielkich emocji, wprost zastanawiając się, czy kiedykolwiek była naprawdę kochana przez najbliższego sobie człowieka. Jak stwierdziła, nigdy nie sygnalizował on swojej odmiennej orientacji seksualnej.

W końcu ciszę przerwał sam Ralf Schumacher, publikując screeny z konwersacji z byłą żoną w aplikacji WhatsApp. Wynikało z nich, że Cora pogratulowała mu szczęścia u boku nowego partnera. Wówczas kobieta wyjawiła, że przez całą sytuację musiała udać się na terapię i ostatecznie zablokowała byłego męża na wszystkich komunikatorach.

Ralf Schumacher i Étienne Bousquet-Cassagne już po ślubie w Saint-Tropez. Kim jest mąż rajdowca?

Jak donoszą media, zapowiedziane w lutym 2026 roku wesele doszło do skutku. Przedstawiciele pary poinformowali wtedy w oficjalnym komunikacie, że doszło do zaręczyn, ale Ralf Schumacher i Étienne Bousquet-Cassagne nie będą szerzej komentować swojej relacji. Poza okazjonalnymi wypowiedziami zakochanych nie pojawiły się żadne szczegóły planowanego ślubu. Dziś już wiemy, że ceremonia odbyła się w popularnym, luksusowym kurorcie Saint-Tropez we Francji. Liczba gości przekroczyła sto osób, a rajdowiec i prawicowy polityk nie są już narzeczeństwem, ale małżeństwem.