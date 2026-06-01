Ralf Schumacher poślubił ukochanego w luksusowym resorcie. Była żona nie szczędziła mocnych słów

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-01 13:24

Ten związek rozgrzał do czerwoności świat kierowców F1. Po rozstaniu z żoną Ralf Schumacher wyszedł za mąż. Zgodnie z zapowiedziami, sportowiec poślubił swojego partnera. Uroczystość z ponad setką gości odbyła się w bajkowej scenerii na Lazurowym Wybrzeżu. Kim jest mąż rajdowca - Étienne Bousquet-Cassagne?

Ralf Schumacher poślubił ukochanego

i

Autor: Instagram @ralfschumacher_rsc; Motorsport Photography F1/ Shutterstock

W 2001 roku Ralf Schumacher, młodszy brat Michaela Schumachera i również kierowca Formuły 1, ożenił się z modelką Corą Brinkmann. Dziś jego status cywilny jest zgoła inny. 50-letni sportowiec właśnie poślubił swojego partnera, a cała sprawa wraz z wypowiedziami byłej już żony Schumachera wywołała niemały skandal. Co wiemy o kontrowersyjnej ceremonii?

Ralf Schumacher rozwiódł się z żoną przed coming outem. Ich syn poszedł w ślady ojca i wuja

Małżeństwo znanego sportowca i cenionej modelki rozpadło się ostatecznie w 2015 roku, po okresie określanym oficjalnie jako "burzliwa separacja". Schumachorowie sądzili się o wspólny dom, fortunę i opiekę nad czternastoletnim wówczas synem, Danielem. Chłopak poszedł zresztą w ślady ojca i wujka, również zostając profesjonalnym, nagradzanym kierowcą rajdowym w Formule 1. Ostatecznie, była para dogadała się w kwestiach finansowych i Cora mogła pozostać we wspólnej willi wraz z sześcioma milionami dolarów.

Szok nastał w roku 2024. Wówczas Ralf Schumacher wyznał, że nie jest heteroseksualny. Dodatkowo, poinformował o spotykaniu się ze znacznie młodszym partnerem, politykiem Zjednoczenia Narodowego - Étienne Bousquet-Cassagne.

Polecany artykuł:

Mieszkańcy podlaskiej miejscowości domagają się odwołania koncertu metalowego z…

Była żona Schumachera w wielu mocnych słowach

Po coming oucie Schumachera, Cora Schumacher postanowiła zabrać publicznie głos i przyznała, że informacja o związku jej byłego męża z mężczyzną była dla niej "ciosem prosto w serce". W kilku mocnych wypowiedziach kobieta nie kryła wielkich emocji, wprost zastanawiając się, czy kiedykolwiek była naprawdę kochana przez najbliższego sobie człowieka. Jak stwierdziła, nigdy nie sygnalizował on swojej odmiennej orientacji seksualnej.

W końcu ciszę przerwał sam Ralf Schumacher, publikując screeny z konwersacji z byłą żoną w aplikacji WhatsApp. Wynikało z nich, że Cora pogratulowała mu szczęścia u boku nowego partnera. Wówczas kobieta wyjawiła, że przez całą sytuację musiała udać się na terapię i ostatecznie zablokowała byłego męża na wszystkich komunikatorach.

Sonda
Czy Polska powinna uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą?

Ralf Schumacher i Étienne Bousquet-Cassagne już po ślubie w Saint-Tropez. Kim jest mąż rajdowca?

Jak donoszą media, zapowiedziane w lutym 2026 roku wesele doszło do skutku. Przedstawiciele pary poinformowali wtedy w oficjalnym komunikacie, że doszło do zaręczyn, ale Ralf Schumacher i Étienne Bousquet-Cassagne nie będą szerzej komentować swojej relacji. Poza okazjonalnymi wypowiedziami zakochanych nie pojawiły się żadne szczegóły planowanego ślubu. Dziś już wiemy, że ceremonia odbyła się w popularnym, luksusowym kurorcie Saint-Tropez we Francji. Liczba gości przekroczyła sto osób, a rajdowiec i prawicowy polityk nie są już narzeczeństwem, ale małżeństwem.

Polecany artykuł:

Dua Lipa wyszła za Calluma Turnera. Piosenkarka zaskoczyła nietypową kreacją na…
Michał Szpak: "Wbrew pozorom jestem bardzo konserwatywny"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SCHUMACHER