Céline Dion ogłasza dodatkowe koncerty na 2027. Rygorystyczne zasady sprzedaży biletów!

Powrót Céline Dion na scenę. Znamy daty koncertów w 2027 roku w Paryżu

Legendarna wokalistka Céline Dion szykuje się do pierwszych występów na żywo po trudnym okresie walki z problemami zdrowotnymi oraz długiej przerwie w karierze. Jak podaje portal Radio Eska, wielki powrót zaplanowano w stolicy Francji, gdzie gwiazda zagra na stadionie Paris La Défense Arena w dniach 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 i 30 września oraz 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16 i 17 października 2026 roku. Popyt na wejściówki przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów, dlatego zdecydowano się na organizację dziesięciu dodatkowych widowisk wiosną kolejnego roku. Fani będą mogli posłuchać artystki dokładnie 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 i 29 maja 2027 roku w tej samej francuskiej hali. Warto przy okazji dodać, że wokalistka niedawno przygotowała dla swoich słuchaczy kolejną niespodziankę, na którą sympatycy musieli czekać aż dekadę.

ZOBACZ TAKŻE: Céline Dion wraca na scenę. Piosenkarka wydała nowy utwór po francusku

Jedno zdjęcie Celine Dion wywołało burzę. Internauci nie wierzyli w to, co zobaczyli

Zasady zakupu biletów na występy Céline Dion. Kto dostanie szansę?

Zdobycie przepustki na majowe wydarzenia nie będzie jednak możliwe dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy podjęli restrykcyjną decyzję, że prawo do zakupu wejściówek na 2027 rok otrzymają wyłącznie te osoby, które uczestniczyły w pierwotnej sprzedaży zorganizowanej na początku kwietnia na koncerty z 2026 roku. Dla nowych chętnych drzwi zostały niestety zamknięte, natomiast wcześniej zweryfikowani uczestnicy poprzedniej tury mogą spodziewać się w najbliższym czasie specjalnej wiadomości e-mail ze szczegółowymi instrukcjami zakupowymi.

20

Kiedy rusza sprzedaż wejściówek na koncerty Céline Dion w maju 2027?

Proces nabywania miejsc na dodatkowe show kanadyjskiej piosenkarki został już bardzo precyzyjnie zaplanowany. Oficjalny start dystrybucji zapowiedziano na środę, 3 czerwca 2026 roku dokładnie o godzinie 10:00.

Ceny biletów na koncerty Céline Dion. Ile zapłacą fani?

Dokładny wykaz kosztów na maj 2027 roku wciąż pozostaje organizacyjną tajemnicą, ale wszystko wskazuje na to, że kwoty będą bardzo zbliżone do stawek z poprzedniej puli. Przedstawiamy zestawienie dotychczasowych opłat za poszczególne strefy w arenie.

Koszty miejsc zlokalizowanych na trybunach prezentują się następująco:

Kategoria złota: 232,50 euro

Kategoria 1: 199,50 euro

Kategoria 2: 133,50 euro

Kategoria 3: 111,50 euro

Kategoria 4: 89,50 euro

Ceny wejściówek uprawniających do wejścia na płytę obiektu wynoszą z kolei: