Zdradzamy! To jest przepis Magdy Gessler na najlepszą drożdżówkę w Polsce!

Słodkości od Magdy Gessler od lat są krytykowane za bardzo wysokie ceny. Jednak ich "treść" ma być warta każdej wydanej złotówki. Książulo przetestował te frykasy i powiedział coś, czego nikt się nie spodziewał! Youtuber zdradził, że wraca do restauracji Gessler właśnie z powodu tych słodkości! Znany krytyk szczególnie polubił drożdżówkę z makiem.

"Jest po prostu za*ebista!"

Uwielbiam makowca i ta drożdżówka jest po prostu pyszna. To jest sam mak! Delikatnie gdzieniegdzie ciasto, trochę luktru, taki cytrusowy klimacik. Jak dla mnie to jest najlepsza drożdżówka z makiem, jaką jadłem kiedykolwiek. Jest po prostu za*ebista! Fenomenalna jest.

Inni influencerzy poszli za ciosem. Na kanale "KrismessTV" na Youtube pojawiła się rozmowa z Magdą Gessler, która oceniła poczynania Książula. Przy tej okazji słynna restauratorka zdradziła przepis na swoje drożdżówki z makiem.

To jest stara polska kultura takiego domowego cukiernictwa, gdzie nigdze nikt nie oszczędzał. Mak to wyjątkowo bogaty materiał i jeżeli się go dobrze nie potraktuje to praktycznie jego charakterystyka nie jest dobrze uwidoczniona.

- zaczęła Magda Gessler.

Przepis na drożdżówkę z makiem Magda Gessler ujawniła na samym początku wywiadu. Liczba składników jest imponująca - na dzień dobry do takiego maleństwa musisz użyć aż 90. żółtek!

Mak musi być najpierw prażony na mleku. Kiedy ziarna będą się rozcierać w palcach, wtedy się go przesadza na sito, dwukrotnie mieli w specjalnym oczku do maku, żeby on był bardzo cienki, nie wchodził w zęby. Żeby był czymś w rodzaju - tak, jak chałwę się mieli - musi być takim bardzo delikatnym musem makowym. Ten mak przesmaża się na bardzo dużej ilości masła, żeby on otworzył swój smak. Dodaje się odrobinę amaretto, dodaj się konfitowanej skórki pomarańczowej, dodaje się skórki z cytryny, rodzynki wcześniej namoczone w rumie, orzechy włoskie - świeże, nie zjełczałe, grubosiekane. I to wszystko dodaje się do maku, potem wyjmuje się do patelni, dodaje się 1 litr miodu na 4 kg maku - i potem dodaje się kogel-mogiel z 30 zółtek. A potem dodaje się pianę z tych 30 żółtek. A potem wałkujesz ciasto drożdżowe, na które przepis też jest zabójczy. Na 1,5 kg mąki 60 żółtek! To jest zwinięte trochę jak ślimaki - nie z boku, z góy - a do tego jest to wykończone kremem prawdziwym waniliowym - takim kremem angielskim z wanilią prawdziwą. I ta drożdżówka waży prawie 400 gramów. Ona kosztuje 39 zł, ale to tak, jak byś jadł 3 makowce!

Cena rośnie, ale warto

Kiedy Książulo zajadał się drożdżówką z makiem Magdy Gessler, zapłacił 34 zł. Dziś ta cena jest wyższa i na pewno malała nie będzie. Jesteście chętni na próbę własnej produkcji? Dajcie znać, jak wyszło i ile kosztowało!

