Beata Kozidrak w ogniu krytyki po występie na juwenaliach. Zaskakujące nagranie w sieci

Beata Kozidrak to bez wątpienia ikona rodzimej sceny muzycznej, a słowa jej piosenek potrafi zanucić niemal każdy. Słynna piosenkarka na dwa lata wycofała się jednak z działalności artystycznej, a w połowie 2025 roku poinformowała publicznie, że powodem tej przerwy była wyczerpująca walka z nowotworem. Mimo poważnych problemów ze zdrowiem wokalistka nie zrezygnowała z występów. Od pewnego czasu znów można zobaczyć ją na żywo, a w sobotę 30 maja dała koncert podczas łódzkich juwenaliów.

Beata Kozidrak na juwenaliach w Łodzi. Fani krytykują wpadkę z tekstem

Trwa okres studenckich imprez, a jedno z takich wydarzeń w Łodzi uświetniła swoim występem Beata Kozidrak. Gwiazda zaprezentowała znane hity, jednak największe poruszenie wywołało wykonanie piosenki „Bliżej”. Krążące w internecie wideo ukazuje moment, w którym artystka nie zaczyna śpiewać w odpowiedniej chwili, sprawiając wrażenie, jakby uciekły jej słowa lub spóźniła się z muzycznym wejściem. To wywołało ogromną falę internetowych dyskusji.

Wielu internautów stwierdziło wprost, że wokalistka powinna rozważyć definitywne zakończenie kariery. Nie zabrakło złośliwych sugestii, jakoby niedyspozycja wynikała ze spożycia alkoholu. Przy okazji w dyskusji powrócił aktualny wątek państwowych dopłat do składek ZUS dla twórców. Wśród wpisów można przeczytać między innymi: „Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść...”; „kobito daj sobie już spokój”; „I my takim artystom mamy dopłacać do biednych ich emerytur”; „ uuuu coś tam się podziało przed koncertem %”; „aż przykro słuchać”; „błagam niech pani zostawi dobre wspomnienia...proszę przestać śpiewać”.

Internauci stają w obronie Beaty Kozidrak po koncercie

Na szczęście w sekcji komentarzy głos zabrali również bardziej wyrozumiali odbiorcy, którzy wolą spoglądać na całą sprawę łaskawszym okiem i podkreślają, że Beata Kozidrak przynajmniej unika śpiewania z playbacku. Inni postanowili uświadomić krytykom, jak wielki wkład w polską kulturę ma piosenkarka. Pojawiły się ponadto opinie, że artystka wcale nie zapomniała tekstu, a po prostu celowo zamilkła, oczekując, że to zgromadzona widownia odśpiewa konkretny fragment utworu.

Ludzie jesteście okropni ! jak łatwo oceniać kogos za klawiaturki. Akurat ona zrobiła wiecej dla Kultury niz nie jeden z nas. Wiec warto pomyśleć i zamilczeć czasami.

Poprostu chciała żeby publiczność zaśpiewała.

Beata Kozidrak wróciła na scenę po chorobie