Malika z "Love is Blind: Polska" zaskakuje wyznaniem. Wydało się, co ze związkiem Marty

Sława bywa bardzo kapryśną przyjaciółką. Należy o nią umiejętnie dbać, by w pewnym momencie brutalnie się na nas nie zemściła. Doskonale wie o tym teraz Marta z formatu "Love is Blind: Polska", która prężnie działa w mediach społecznościowych, starając się maksymalnie wykorzystać swoje pięć minut popularności. Problem polega na tym, że omija tematy kluczowe dla jej sympatyków. Czy jej relacja z Damianem to już przeszłość? Jak wygląda życie uczuciowe Maliki? Ta ostatnia postanowiła w końcu zabrać głos w sieci, co błyskawicznie dolało tylko oliwy do ognia.

Jak dobrze znasz polskie programy reality show? QUIZ Pytanie 1 z 10 Kto zwyciężył w pierwszej edycji "Hotelu Paradise"? Beata Postek i Artur Sargsyan Bogusława Brzezińska i Simon Price Marietta Witkowska i Krzysztof "Chris" Ducki Beata Postek i Krzysztof "Chris" Ducki Następne pytanie

Marta z "Love is Blind: Polska" wyjechała z Maliką. Widzowie martwią się o jej relację z Damianem

Nieobecność Marty i Damiana podczas odcinka specjalnego "Love is Blind: Polska" mocno zaniepokoiła sympatyków show. Choć w materiale przygotowanym przez platformę Netflix zaprezentowano ich wspólne nagranie wideo, fani błyskawicznie wyczuli kryzys między ulubieńcami publiczności. Sytuację pogorszył fakt, że kobieta przestała obserwować instagramowy profil swojego telewizyjnego męża, po czym wyleciała na egipskie wczasy u boku Maliki. Obie panie zapewniały, że potrzebują chwili wytchnienia od medialnego szumu, który z dnia na dzień wywrócił ich codzienność do góry nogami.

[Popularność - przyp. red.] Baaardzo przytłacza, bo to dla nas wszystkich nowa sytuacja - napisała Malika na InstaStories.

Problem polegał na tym, że uczestniczki eksperymentu ochoczo chwaliły się zagranicznymi wczasami w sieci, unikając jakichkolwiek wypowiedzi na temat "Love is Blind: Polska" oraz kwestii uczuciowych – z czego szczególnie słynęła Marta. Takie zachowanie szybko zrodziło internetowe plotki o ostatecznym końcu jej małżeństwa z Damianem, na które do dziś brakuje twardych dowodów. Niespodziewanie to najnowsza wypowiedź Maliki okazała się bardzo ważnym tropem w tej sprawie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Rodzina Filipa nie pojawiła się na ślubie w "Love is Blind". Znamy powód!

Malika z "Love is Blind: Polska" komentuje życie uczuciowe. Wypowiedziała się o nowym związku i Marcie

Dbając o swoje pięć minut sławy i stały kontakt z obserwatorami, Malika z "Love is Blind: Polska" zorganizowała na Instagramie popularne Q&A, w którym zmierzyła się z ciekawością internautów. Jedna z opublikowanych wiadomości dotyczyła zarówno jej, jak i zaprzyjaźnionej Marty. Użytkownik zapytał wprost: "Macie kogoś?". Uczestniczka ucięła temat wyjątkowo krótkim zdaniem:

Chodzi o związek? Ja nie.

Wynika z tego jasno, że po głośnych kontrowersjach z udziałem Krzysztofa oraz Kingi, Malika nie spotyka się obecnie z żadnym mężczyzną (a przynajmniej trzyma się takiej wersji). Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Marty, która - sugerując się krótką ripostą przyjaciółki - znalazła szczęście w miłości. Otwartą kwestią pozostaje tylko jedno: czy jej wybrankiem wciąż jest Damian? Być może ich telewizyjne małżeństwo to już odległa przeszłość i kobieta ułożyła sobie życie z kimś nowym? Pytań wciąż tylko przybywa, a odpowiedzi wciąż brakuje.

PRZECZYTAJ TEŻ: Plucie i wielkie grupowe "auu" uczestników "Love is Blind". Marta na wakacjach, Damian szaleje w socialach