Małgorzata Rozenek zmiażdżona przez stylistkę. "Ciary żenady" po gali TOP CHARITY

Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki. Poszło o stylizację na TOP CHARITY

Organizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę wydarzenie TOP CHARITY należy do najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw charytatywnych w Polsce. Podczas licytacji tradycyjnie pojawiło się wiele znanych osobistości w nietuzinkowych strojach, jednak to kreacja Małgorzaty Rozenek wywołała największe poruszenie, spotykając się z wyjątkowo chłodnym odbiorem.

Moja kreacja, stworzona przez niezwykle utalentowaną Katarzynę Konieczkę, czerpie inspirację z dziedzictwa ludu Ashanti - jednego z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rodów Ghany. Materiał został barwiony naturalnym pigmentem pozyskiwanym z pyłu ghańskich skał. Jego intensywny, ziemisty odcień przywołuje kolory afrykańskiego krajobrazu - słońca, natury i rozgrzanej ziemi - wyjaśniła Perfekcyjna na Instagramie, podczas prezentacji swojej kreacji.

W sieci błyskawicznie zaroiło się od komentarzy zdegustowanych użytkowników. Wiele osób głośno oskarżało prezenterkę o brak wrażliwości, celowe szukanie rozgłosu oraz dopuszczenie się kulturowego przywłaszczenia.

A ja jednak uważam, że ubieranie takich kreacji jest przywłaszczeniem kulturowym i - biorąc pod uwagę historię kolonialną i doświadczenia Afryki w tym kontekście - nie jest na miejscu.

Nikt nie czuje dyskomfortu przebierając się w ludowe stroje i udając czarnoskórą księżniczkę? W 2026? Ciary żenady… - piszą internauci.

79

Stylistka Karolina Domaradzka miażdży Małgorzatę Rozenek i uderza w TOP CHARITY

Swojego oburzenia nie kryła również Karolina Domaradzka. Ceniona w branży stylistka ostro wypunktowała zachowanie gwiazdy, sugerując ironicznie użycie jeszcze większej ilości samoopalacza do "skopiowania" wizerunku rodu Asante i drwiąc, że zabrakło jedynie makijażu typu "black face". Domaradzka nie szczędziła również gorzkich słów samej inicjatywie TOP CHARITY, wpisując się w nurt opinii tych internautów, którzy nazywają imprezę "festiwalem próżności".

A to wszystko w imię akcji charytatywnej, mającej na celu promowanie obrzydliwie bogatych i uprzywilejowanych białych Polaków - dodała Karolina Domaradzka.

Monika Jarosińska: Wygryzie Rozenek?

PRZECZYTAJ TEŻ: Modowy eksperyment Lary Gessler! Odważne połączenie pasów i ludowych wzorów