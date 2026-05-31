Modowy eksperyment Lary Gessler! Odważne połączenie pasów i ludowych wzorów

Kim jest Lara Gessler?

Lara Gessler, urodzona w 1989 roku, to polska restauratorka, socjolożka i osobowość telewizyjna. Jest córką Magdy Gessler i Piotra Gesslera, co od najmłodszych lat wiązało ją ze światem gastronomii. Ukończyła socjologię w warszawskim Collegium Civitas, jednak swoją karierę zawodową związała z branżą kulinarną. Doświadczenie zdobywała m.in. we French Culinary Institute w Nowym Jorku oraz w restauracji wyróżnionej trzema gwiazdkami Michelin w Londynie. Obecnie angażuje się w prowadzenie rodzinnych przedsięwzięć gastronomicznych, takich jak cukiernia „Słodki Słony” i restauracja „U Fukiera”. Jest także autorką publikacji kulinarnych, w tym książki „Słodki zielnik”.

W życiu prywatnym od 2020 roku jest żoną prawnika Piotra Szeląga. Para ma dwoje dzieci: córkę Nenę, urodzoną w 2020 roku, oraz syna Bernarda, urodzonego w 2022 roku. Lara Gessler ma również przyrodniego brata, Tadeusza Müllera, który także działa w branży gastronomicznej.

Wcześniej była związana małżeństwem z Pawłem Ruczem, jednak para rozwiodła się w 2019 roku. Choć często współpracuje z matką przy projektach gastronomicznych, rozwija również własną działalność.

Lara Gessler pojawiła się na ściance eventu "Perlage Masters Gałkowo".

