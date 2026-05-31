Robert Makłowicz zostanie nowym prezydentem Krakowa? Tak się odniósł do pomysłu fanów

Robert Makłowicz to polska ikona mediów

Urodzony w 1963 roku w Krakowie Robert Makłowicz to polski historyk, krytyk kulinarny i dziennikarz. Przez dwie dekady, w latach 1998–2017, realizował dla Telewizji Polskiej popularne serie podróżniczo-gastronomiczne. Wykształcenie zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim pozwala mu na łączenie przepisów z analizą dziejów Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Austro-Węgier. W 2020 roku z powodzeniem przeniósł swoją aktywność do internetu, tworząc na YouTube kanał śledzony przez ponad milion osób.

Dorobek literacki Makłowicza obejmuje liczne publikacje, takie jak „Menu polskie” czy „C.K. Kuchnia”. Jako ekspert winiarski promuje on kulturę picia wina, traktując je jako nieodzowne dopełnienie lokalnych potraw.

Robert Makłowicz od 1991 roku jest żonaty z Agnieszką Makłowicz, która pełni funkcję producentki jego programów. Mają dwóch synów: Mikołaja, który prowadzi biznes winiarski, oraz Ferdynanda. Rodzina na co dzień dzieli życie między Kraków a własną posiadłość na półwyspie Pelješac w chorwackiej Dalmacji.

FB SE_Co robi żona Roberta Makłowicza?

Robert Makłowicz prezydentem Krakowa? Tak to skomentował

W maju 2026 prezydent Krakowa zgodnie z decyzją z referendum został odwołany. Pojawiła się giełda nazwisk i chętnych, którzy chcieliby zastąpić Miszalskiego. Zgłosiła się m.in. Marianna Schreiber - jak powiedziała, uważa to za idealny start w większą politykę.

Mieszkańcy Krakowa, ale i wielu Polaków na tym miejscu widziałoby jednak Roberta Makłowicza. Jest on od lat związany z tym miastem i jedną z największych twarzy stolicy woj. małopolskiego. Gdy go o to zapytano w Q&A na jego kanale, nie krył rozbawienia.

- Nie zamierzam być prezydentem niczego – ewentualnie poza prezydentem samego siebie [...] Nie, no w wyborach na prezydenta nie wystartuję. Jestem człowiekiem słabo podatnym na zrzeszanie się i na urzędowe funkcje. Jestem trochę późnym wnukiem księcia Kropotkina - dla tych, którzy się nie uczyli historii, to przypomnę, że to był bardzo anarchistyczny książę i określiłbym się mianem anarchistycznego monarchisty albo monarchistycznego anarchisty - powiedział Makłowicz.

Jak stwierdził, wycofał się nawet z bycia harcerzem już po pierwszej zbiórce, a w wyborach na prezydenta Krakowa byłoby jeszcze trudniej, dlatego nie zamierza startować.

24