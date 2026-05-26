Marianna Schreiber stara się o fotel prezydenta. Naprawdę chce rządzić Krakowem?!

W wyniku referendum Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa.

Na jego miejsce czają się już chętni, wśród których znajduje się Marianna Schreiber.

Celebrytka ogłosiła w mediach społecznościowych chęć startu w krakowskich wyborach.

Marianna Schreiber prezydentem Krakowa?! Już rozpoczęła kampanię

Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa. W referendum za odwołaniem urzędnika zagłosowało 171 581, a przeciwko jedynie 3 631 osób. Momentalnie ruszyła giełda nazwisk jego potencjalnych następców. Wśród nich wymienia się m.in. Mariana Banasia, ale wielkie poruszenie wywołała najnowsza deklaracja Marianny Schreiber. Celebrytka, była żona polityka PiS Łukasza Schreibera, zapowiedziała start w wyborach na nowego prezydenta Krakowa!

W przeszłości 33-latka znana m.in. z freak-fightowych walk próbowała już rozpocząć karierę polityczną na własną rękę, ale z mizernym skutkiem. Partia "Mam Dość" nie wypaliła, ale start w wyborach samorządowych z pewnością jest prostszy i nie można wykluczyć, że na liście kandydatów w Krakowie znajdzie się także nazwisko Schreiber.

POLSKOŚĆ TO NORMALNOŚĆ. To będzie moje hasło przewodnie jako kandydatki na Prezydenta Krakowa - zapowiada Marianna w social mediach.

Jednocześnie wykorzystała moment, aby uderzyć w premiera Donalda Tuska, nawiązując do jego słynnych słów z 1987 roku.

"W przeciwieństwie do autora (Donalda Tuska) słów „polskość to nienormalność” i w odróżnieniu od przegranych władz Platformy, które wstydziły się polskiej tradycji: 1. próbowały usuwać pomnik ks. Skargi, 2. nazywały comiesięczne hołdy na Wawelu „cyrkiem”, 3. wyciszały chrześcijański charakter Krakowa: ja będę dumna i nieustępliwa! BĘDĘ BRONIĆ świętego dziedzictwa Krakowa, szanować pamięć bohaterów na Wawelu i przywracać naszemu grodowi pełną dumę z polskiej tożsamości" - napisała we wpisie udostępnionym na platformie X.

Czas pokaże, czy jest to kolejna prowokacja z jej strony, czy faktycznie wystartuje w krakowskich wyborach. Jednego jesteśmy pewni: o Mariannie Schreiber w najbliższym czasie będzie jeszcze głośno.

POLSKOŚĆ TO NORMALNOŚĆ.To będzie moje hasło przewodnie jako kandydatki na Prezydenta Krakowa.W przeciwieństwie do autora (Donalda Tuska) słów „polskość to nienormalność" i w odróżnieniu od przegranych władz Platformy, które wstydziły się polskiej tradycji:1. próbowały usuwać… — Marianna Schreiber (@MSchreiberM) May 25, 2026