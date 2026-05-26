Naomi Osaka znów szokuje strojem! W czym ona wyszła na mecz?!

Naomi Osaka ostatnio coraz częściej szokuje ekstrawaganckimi kreacjami - na korcie i poza nim. W styczniowym Australian Open wyszła na mecz z welonem, w kapeluszu ozdobionym motylem, rozszerzanych spodniach, a w ręku trzymała parasolkę. Stylizacja autorstwa znanego projektanta Roberta Wuna zawierała też elementy inspirowane meduzami, co było nawiązaniem do jej 2-letniej córki, Shai.

Teraz japońska podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego znów zadała szyku. Na arenie Suzanne-Lenglen, gdzie właśnie zaczęła grać z Laurą Siegemund w 1. rundzie Roland Garros, pojawiła się w długiej zdobionej czarnej sukni. Po chwili, już przy swojej ławeczce, zdjęła ją i okazało się, że z Niemką zagra w fikuśnym złotym stroju błyszczącym w promieniach słońca. Wyglądała, jakby wystroiła się na dyskotekę. Poniżej duża galeria zdjęć z kreacjami Naomi Osaki - na korcie i poza nim.

