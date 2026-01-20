Naomi Osaka zszokowała strojem, w którym wyszła na mecz Australian Open! Rywalka Igi Świątek zdradziła, czym się inspirowała

2026-01-20

Naomi Osaka od zawsze potrafi przyciągać uwagę nie tylko swoją grą, ale także stylem. Podczas Australian Open 2026 japońska tenisistka po raz kolejny udowodniła, że moda jest dla niej formą ekspresji – i to bardzo odważnej. Jej wejście na kort Rod Laver Arena wywołało ogromne poruszenie wśród kibiców i mediów na całym świecie.

Dwukrotna triumfatorka turnieju w Melbourne pojawiła się w stylizacji, obok której nie dało się przejść obojętnie. Twarz Osaki częściowo zakrywał biały welon, a całość uzupełniał kapelusz z szerokim rondem ozdobiony motylem. Do tego dobrała rozszerzane spodnie oraz… parasolkę. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze fanów, którzy nie kryli zachwytu. Wielu z nich określało ten strój jako jeden z najbardziej śmiałych wyborów modowych w historii tenisa.

Naomi Osaka zszokował strojem, w którym wyszła na mecz podczas Australian Open

Autorem kreacji był znany projektant Robert Wun. Stylizacja zawierała detale inspirowane meduzami, co było osobistym nawiązaniem do dwuletniej córki tenisistki – Shai. W rozmowie z magazynem "Vogue" Osaka podkreślała, że chciała stworzyć coś, co zostanie zapamiętane na lata. Jak sama przyznała, sportowcy często nie mają wpływu na narrację wokół siebie, a ten moment był dla niej okazją, by opowiedzieć własną historię.

Inspiracją do motywu meduzy była wspólna lektura z córką – reakcja dziewczynki na ilustrację tego stworzenia była tak entuzjastyczna, że Osaka postanowiła przenieść ten obraz do świata mody. Motyl na kapeluszu również nie był przypadkowy – symbolizował wyjątkowy moment z 2021 roku, gdy podczas jej drogi po tytuł w Melbourne motyl usiadł jej na twarzy.

Na korcie Osaka wystąpiła już w innej wersji stroju – turkusowej sukience z falbanami przypominającymi morskie stworzenia. Styl i forma nie przeszkodziły jej w rywalizacji. Mecz rozpoczęła bardzo pewnie, wygrywając pierwszego seta, a choć rywalka doprowadziła do remisu, ostatecznie to Japonka zwyciężyła po zaciętym trzecim secie.

