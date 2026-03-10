9 marca odbyła się premiera spektaklu "Siedem" z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem w rolach głównych.

Wśród gości znalazła się Agata Załęcka, aktorka i rekordzistka Polski we freedivingu, która wyróżniała się stylizacją.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, para znana z "Tańca z Gwiazdami", okazywali sobie uczucia na premierze, jednak to Agata Załęcka przyciągnęła największą uwagę.

Agata Załęcka przeszła wyjątkowo nietypową drogę zawodową. Przez lata ludzie znali ją jako zdolną aktorkę, znaną m.in. z występów w legendarnym Kabarecie Moralnego Niepokoju. Jej talent został pozytywnie zweryfikowany na studiach - w 2008 roku Agata Załęcka ukończyła Warszawską Szkołę Filmową i uzyskała dyplom "Aktor dramatu". Obecnie widzowie kojarzą ją przede wszystkim z roli komisarz Agaty Rychlik w serialu "Dzielnica strachu", a także z... osiągnięć sportowych - aktorka jest ośmiokrotną rekordzistką Polski we freedivingu (nurkowaniu na wstrzymanym oddechu) głębokościowym! Z racji swojego zawodu Agata Załęcka często bywa na tzw. salonach. W poniedziałek, 9 marca, pojawiła się na uroczystej premierze spektaklu "Siedem", w których główne role grają Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Na imprezie pojawiło się wiele gwiazd, m.in.: Anna Korcz, Dominika Gwit, Emilia Dankwa, Karolina Nowakowska, Katarzyna Sowińska, Rafał Maserak, Stanisław Banasiuk, Jakub Kucner czy Marzena Rogalska. Wszystkich jednak przyćmiła - łącznie z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem - Agata Załęcka. W swoim jeansowym komplecie wyglądała perfekcyjnie. Uroda i styl 10/10!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wzbudzają ogromne emocje. Obydwoje są po długoletnich związkach i różnych przejściach. Tancerka i aktor razem występowali w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie po raz pierwszy oficjalnie potwierdzili, że są parą. Zrobili to poprzez namiętny pocałunek, na który spontanicznie zdecydowali się po pytaniu Pauliny Syku-Jeżyny o to, czy są w sobie zakochani. Pocałunków między zakochanymi nie zabrakło także na premierze spektaklu "Siedem", którego reżyserem jest Jacek Bończyk. Agnieszka Kaczorowska i jej partner niewątpliwie byli bohaterami wieczoru, ale tak jak Agata Załęcka nie wyglądał nikt. Trzeba przyznać, że aktorka i sportsmenka to klasa sama w sobie.

