Kaczorowska przerywa milczenie. Tak dziś wygląda jej życie po rozstaniu

Julita Buczek
2025-12-31 11:50

Agnieszka Kaczorowska coraz odważniej mówi o swoim życiu prywatnym. Tym razem aktorka i tancerka zaskoczyła szczerością w sprawie opieki nad córkami. Jej słowa o relacji z byłym mężem mogą zdziwić wielu. Byłego ukochanego też!

O Agnieszce Kaczorowskiej w ostatnich miesiącach mówi się wyjątkowo dużo. Aktorka i tancerka regularnie pojawia się w podcastach i programach internetowych, gdzie nie unika różnorodnych tematów. Opowiada o macierzyństwie, karierze, emocjach, a także o doświadczeniach, które mocno ją ukształtowały. W rozmowie z Małgorzatą Ohme w programie "Life No Makeup" ponownie zeszła na bardzo osobiste tory. Tym razem padły pytania o model rodziny, który dziś tworzy. Szokujące, co wyznała!

Zobacz też: Szokujące wyznanie Kaczorowskiej! "To był taki punkt zwrotny, kiedy się odkleiłam"

Po burzliwym rozstaniu? Kaczorowska mówi wprost o układzie z ex

Prowadząca zwróciła uwagę, że Agnieszka Kaczorowska nie wpisuje się w klasyczny schemat matki, która rezygnuje z własnych ambicji na rzecz domu. Aktorka przyznała, że jej rodzicielstwo opiera się na równowadze pomiędzy czułością a konsekwencją. Jak podkreśliła, jest mamą wymagającą, ale jednocześnie bardzo bliską swoim dzieciom.

Sześcioletnia Emilia i czteroletnia Gabriela mają różne potrzeby i charaktery, dlatego każda z nich otrzymuje inne wsparcie. Jedno jednak pozostaje niezmienne: jasno wyznaczone granice. Zdaniem Kaczorowskiej to właśnie zasady dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilności, nawet wtedy, gdy rodzina funkcjonuje w dość niestandardowym układzie.

Myślę, że jestem taką konkretną mamą. Bardzo trzymam zasady. Jestem ciepła: przytulajmy się, pocałujmy się, jest dużo takiej czułości, miłości i bliskości. Każda z moich dziewczynek ma trochę inaczej, każda czego innego potrzebuje, ale jestem też taka, że zasad trzeba się trzymać i bardzo tego pilnuję, więc one, mam nadzieję, czują się w tym bezpiecznie, bo wierzę w to, że dzieci, które mają granice i zasady, mają poczucie bezpieczeństwa - powiedziała Kaczorowska.

Największe poruszenie wywołała jednak jej wypowiedź dotycząca opieki naprzemiennej. Aktorka wprost przyznała, że w sprawach związanych z córkami stara się działać wspólnie z byłym mężem. 

Myślę, że jeśli chodzi o dziewczynki, to gra, to jest współpraca. Dziewczyny też fajnie w tym wszystkim funkcjonują - wyznała Agnieszka.

Zobacz też: Kaczorowska i Rogacewicz zakochani, a Pela? Do ostatniej chwili myślał, że spędzi święta samotnie

