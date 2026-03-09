Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Razem prywatnie i w pracy

W ostatnich miesiącach o żadnej parze nie było tak głośno, jak o Agnieszce Kaczorowskiej (33 l.) i Marcinie Rogacewiczu (45 l.). Zakochani, którzy za niedługo będą świętować pierwszą rocznicę związku, przez pierwsze miesiące nie komentowali publicznie swojej relacji. Nie ukrywali się za to przed paparazzi, a z czasem sami zaczęli podsycać plotki różnymi wpisami i komentarzami na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz swój związek potwierdzili w premierowym odcinku siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Po soczystym pocałunku już nikt nie mógł mieć wątpliwości co do natury ich relacji. Chociaż dla wielu byli faworytami do zwycięstwa, to pożegnali się z programem na krótko przed finałem.

Wygląda na to, że zakochani nie mają zamiaru zmarnować danej im szansy i próbują wykorzystać rozgłos przy innych projektach. Krótko po zakończeniu przygody z "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" przekazali, że pracują nad autorskim spektaklem tanecznym.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Czułości na premierze

Taneczne widowisko "Siedem" opowiada o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy "zaczynają swoje życie od nowa". Premiera sztuki odbyła się w 9 marca. W poniedziałkowy odbyła się również 28. ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły, na której pojawiły się największe gwiazdy polskiego kina.

Jednak na premierze spektaklu Kaczorowskiej i Rogacewicza też pojawiło się kilka znanych twarzy. W warszawskim teatrze Garnizon Sztuki stawili się m.in. Rafał Maserak, Emilia Dankwa, Agata Załęcka, Wojciech Błach, Anna Korcz czy Dominika Gwit.

Po zakończeniu spektaklu Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie kryli swojego wzruszenia. Uśmiechy niemal nie schodziły im z twarzy. Zakochani nie szczędzili sobie również czułości i na oczach publiczności obdarowywali się soczystymi pocałunkami.

