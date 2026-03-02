Nieudana randka Kaczorowskiej i Rogacewicza. Na instagramie gorące pocałunki, w realu? Humorki nie dopisują

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Instagram vs. Rzeczywistość

Agnieszka Kaczorowska należy do tych gwiazd które nie uczą się na swoich błędach. W 2015 roku na okładce Gali ogłaszała: "nie jestem niczyją kochanką", a potem związała się z Maćkiem Pelą - gdy oboje byli w innych związkach. Mimo to uznali, że zbudują szczęście na zgliszczach poprzednich relacji i w 2018 roku wzięli ślub w Toskanii. Od tego czasu Aga zasłynęła jeszcze innymi cytatami - np. o tym, że inni promują "brzydotę" (czytaj - prawdę), a ona ma poczucie misji, by w sieci pokazywać piękne, wyidealizowane kadry.

- W świecie Instagrama zapanowała na niektórych profilach moda na brzydotę. I nie podoba mi się to, bo liderzy, czyli osoby z kontami o największych zasięgach, powinni motywować i zachęcać do rozwoju i wzrastania", napisała tancerka. "Trochę wydaje mi się, że wynika z chęci przeciwstawienia się instagramowemu pięknu, które narzuciło pewne standardy, a z drugiej strony ze zbyt skrajnego pojmowania takich haseł jak body positive (...). To błotko, choć wszyscy krzyczą, że to prawda, dystans i akceptacja, to moim zdaniem jest to po prostu wygodne błotko, czyli maska, którą zakładasz, aby pasować do reszty otoczenia

- mówiła Aga i pokazywała te piękne, rodzinne kadry z Pelą i córkami. Niestety - okazało się, że ładne zdjęcia to przykrywka dla niezbyt udanej relacji. Będąc żoną Peli Agnieszka "nie jestem niczyją kochanką" Kaczorowska najpierw wdała się w romans na planie "Królowych przetrwania" z dźwiękowcem, potem - z kolegą z teatru, Marcinem Rogacewiczem, który tak się składa, że również był żonatym ojcem czwórki dzieci.

Agnieszka Kaczorowska nie uczy się na swoich błędach

Cała ta sytuacja jakoś też nie dała Agnieszce do myślenia, bo gdy wreszcie rozwiodła się z Pelą, znów zaczęła pchać publice do gardeł swoje szczęście. Wraz z Rogacewiczem przygotowali spektakl taneczny o swojej miłości, który promują w sieci np. filmikiem w którym całują się cali oblani wodą na zbliżeniach. No co kto lubi. rzeczywistość jednak jest bardziej przyziemna. Kaczorowska ostatnio pożaliła się internautom na trudy wykończenia swojego miłosnego gniazdka.

"Żyje w luksusie... Pisali. Media vs rzeczywistość!" - napisała pod filmikiem, na którym pokazała wnętrze domu.

"Już dużo jest w moim nowym domku. Zaraz będą tu schody, będzie szafa... Tylko to wszystko bardzo długo trwa. Wymaga wiele cierpliwości i wiele nakładów finansowych... Od roku pracuję ponad miarę, aby stworzyć nowy dom. I są momenty, kiedy tracę nadzieję, że to się uda, że to studnia bez dna... I są momenty, kiedy mam dość życia na kartonach i walizkach, bo nie wiem gdzie co jest. I są momenty, kiedy absolutnie wątpię, bo widzę ile jest jeszcze do zrobienia, a nawet nie mam kiedy wybrać tego cholernego oświetlenia"

- dodała Kaczorowska. Chyba problemy faktycznie ją przygniatają, bo ostatnio paparazzi spotkali ją na randce z Rogacewiczem, jednak nie wyglądała ona jak miłosne uniesienia które pokazują w sieci. Wręcz przeciwnie - wyraźnie nie dopisywały im humory... Wyrazy współczucia?

