Tak wygląda nowa willa Kaczorowskiej. Dokoła las. Zaprosiła do niej Rogacewicza. ZDJĘCIA

Podczas rozwodu ustalili, że ich wspólny dom zostanie w rękach Macieja Peli i to on weźmie na siebie spłacanie kredytu. Plotki głoszą, że Agnieszka Kaczorowska zdradziła męża, więc czuła, że tak należy zrobić, a ich córki - Gabrysia i Emilka - mają dzięki temu swoją bezpieczną przystań. Ona sama najpierw wynajęła mieszkanie w centrum Warszawy, a od kilku miesięcy urządza willę nieopodal poprzedniego domu.

Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska

Około 100 metrowy dom na strzeżonym osiedlu kosztował prawie 1,5 mln złotych. Ogród za domem ma również ponad 100 metrów. Jak ustalił "Super Express", w zakupie willi pomogli aktorce jej rodzice. Właśnie zamieszkała tam z nowym partnerem - Marcinem Rogacewiczem. W tym tygodniu umeblowali swoją sypialnię. Kupili wygodny materac, który na pierwsze piętro wnosił sam aktor.

Dom nadal wymaga remontu. Ściany wciąż są pokryte betonem. Pod koniec ubiegłego roku gwiazda wyjaśniła nam, że to wszystko z powodu budżetu, który ją ogranicza. Boże Narodzenie spędziła już jednak w nowej przestrzeni. - Nie wiem, czy do świąt będą już meble, ale choćby to miały być święta na poduszkach w wersji piknikowej, nie stracą uroku, bo będziemy razem - mówiła w grudniu Agnieszka Kaczorowska.

