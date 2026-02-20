Paparazzi przyłapali Kaczorowską w wałkach na głowie. Chwilę później wyglądała jak bogini

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-02-20 16:58

Kiedy Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na czerwonym dywanie podczas ramówki Telewizji Polskiej, wyglądała jak milion dolarów. Jednak by zachwycać przed obiektywem kamer i aparatów, aktorka wiele godzin spędziła na żmudnych przygotowaniach. Zobaczcie jak wyglądała w wałkach na głowie.

Podczas oficjalnej, ramówkowej konferencji prasowej Telewizji Polskiej, pojawiło się wiele gwiazd. Każda z nich starała się wyglądać zjawiskowo. Jednym się to udało, innym niekoniecznie. Wiadomo, że większość celebrytek przygotowania do takiego wydarzenia rozpoczyna dużo wcześniej. Każda z nich musi znaleźć odpowiednią suknię, często są one projektowane i szyte na zamówienie, by nie zaliczyć tak zwanej ściankowej wpadki, czyli nie pojawić się np. w takiej samej kreacji jak koleżanka ze stacji. Suknia czy garnitur to nie wszystko. Trzeba zadbać o dodatki w postaci butów, biżuterii czy torebki, ale także fryzury i makijażu. 

Wszyscy patrzyli głównie na nią

Choć na czerwonym dywanie TVP pojawiło się wiele pięknych gwiazd, największe zainteresowanie fotoreporterów wzbudziła ona. Ale nie ma się co dziwić. Agnieszka Kaczorowska, w długiej, czerwonej sukni w cekiny, która podkreślała jej nieziemsko zgrabną sylwetkę, wyglądała niezwykle atrakcyjnie. Całość looku dopełniał precyzyjny ale delikatny makijaż i zakręcone na wałki włosy. Tam po prostu zagrał każdy detal. Marcin Rogacewicz, który pozował z ukochaną na ściance musiał pękać z dumy, że ma tak atrakcyjną partnerkę. Co chwilę przytulał Agnieszkę, a ona obdarowywała ukochanego uśmiechem i mocno trzymała za rękę.

Rogacewicz jak tragasz. Nosił buty za ukochaną

Agnieszka Kaczorowska spędziła trochę czasu na przygotowaniach. Na kilka godzin przed rozpoczęciem konferencji ramówkowej TVP pojawiła się na warszawskiej Saskiej Kępie gdzie sztab stylistów zadbał o jej wygląd. Była makijażystka oraz specjalista od fryzur. Gwiazda "Klanu" miała na głowie wałki, dzięki którym jej fryzura była trwała przez cały wieczór. Aktorka zmieniła na miejscu swoją stylizację. Zdjęła sportowy dres i założyła cekinową suknię. Z budynku wyszła w towarzystwie ukochanego. Gdy Kaczorowska niczym dama kierowała się w stronę samochodu, Marcin Rogacewicz niczym tragarz niósł za partnerką zimowe buty i torbę z ubraniami. Jednym słowem prawdziwy z niego dżentelmen. 

Kaczorowska w wałkach
