Tak Kaczorowska i Rogacewicz zachowywali się na ramówce TVP. Najpierw obejmował, a potem nurkował pod krzesło!

Ramówka TVP jak zwykle przyciągnęła tłum znanych twarzy. Na czerwonym dywanie pojawili się aktorzy, prezenterzy i gwiazdy największych produkcji stacji. Jednak to właśnie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz sprawili, że temperatura w studiu wyraźnie wzrosła!

Tak Kaczorowska i Rogacewicz zachowywali się na ramówce TVP. Te zdjęcia TYLKO U NAS!

Świadkowie wydarzenia nie mają wątpliwości - para niemal nie odstępowała się na krok. Kiedy gasły światła i rozpoczynała się prezentacja wiosnnej oferty, oni siedzieli blisko siebie, dłonie splecione, jakby świat wokół miał zaraz przestać istnieć.

W pewnym momencie Rogacewicz delikatnie objął Kaczorowską, a ona oparła głowę na jego ramieniu. To nie były przelotne gesty. To była czułość, której nie da się wyreżyserować! Nawet gdy kamery przestawały być skierowane w ich stronę, oni wciąż wymieniali znaczące spojrzenia i uśmiechy. Kiedy światła zgasły Marcin Rogacewicz zanurkował pod krzesło - nie wiemy jednak, czego tam szukał. Agnieszka nie mogła wtedy powstrzymać śmiechu.

Zebrani na widowni szeptali między sobą: "Co za chemia!", "Ale z nich piękna para!". I trudno się z tym nie zgodzić. Stylizacje dopracowane w każdym detalu, promienne twarze. Wyglądali, jakby byli tylko dla siebie.

Nie brakowało też drobnych, ale wymownych gestów. Poprawianie marynarki, delikatne odgarnianie włosów, cichy śmiech do ucha. Uroczo?

