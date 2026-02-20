Tak Kaczorowska i Rogacewicz zachowywali się na ramówce TVP. Najpierw obejmował, a potem nurkował pod krzesło!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-20 16:14

To był wieczór pełen gwiazd, fleszy i wielkich zapowiedzi, ale to nie programy skradły show. Na ramówce TVP wszystkie spojrzenia skierowały się na jedno - Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie mogli oderwać od siebie rąk! Czułe gesty, splecione dłonie i spojrzenia mówiące więcej niż tysiąc słów. Czy to najgorętsza para show-biznesu?

Ramówka TVP jak zwykle przyciągnęła tłum znanych twarzy. Na czerwonym dywanie pojawili się aktorzy, prezenterzy i gwiazdy największych produkcji stacji. Jednak to właśnie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz sprawili, że temperatura w studiu wyraźnie wzrosła!

Tak Kaczorowska i Rogacewicz zachowywali się na ramówce TVP. Te zdjęcia TYLKO U NAS!

Świadkowie wydarzenia nie mają wątpliwości - para niemal nie odstępowała się na krok. Kiedy gasły światła i rozpoczynała się prezentacja wiosnnej oferty, oni siedzieli blisko siebie, dłonie splecione, jakby świat wokół miał zaraz przestać istnieć.

W pewnym momencie Rogacewicz delikatnie objął Kaczorowską, a ona oparła głowę na jego ramieniu. To nie były przelotne gesty. To była czułość, której nie da się wyreżyserować! Nawet gdy kamery przestawały być skierowane w ich stronę, oni wciąż wymieniali znaczące spojrzenia i uśmiechy. Kiedy światła zgasły Marcin Rogacewicz zanurkował pod krzesło - nie wiemy jednak, czego tam szukał. Agnieszka nie mogła wtedy powstrzymać śmiechu. 

Zebrani na widowni szeptali między sobą: "Co za chemia!", "Ale z nich piękna para!". I trudno się z tym nie zgodzić. Stylizacje dopracowane w każdym detalu, promienne twarze. Wyglądali, jakby byli tylko dla siebie.

Nie brakowało też drobnych, ale wymownych gestów. Poprawianie marynarki, delikatne odgarnianie włosów, cichy śmiech do ucha. Uroczo?

