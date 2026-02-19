Żona Borkowskiego w siatce kradnie show na imprezie TVP! Rogacewicz wziął pod pachę Agę i psa

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-02-19 19:03

Telewizja Polska zaprezentowała ofertę programów i seriali na wiosnę 2026 roku. Z tej okazji w siedzibie stacji odbyła się wielka konferencja ramówkowa. Stawił się tłum wystrojonych gwiazd. Jako jedna z pierwszych na czerwonym dywanie czarowała pani Jolanta - żona Jacka Borkowskiego. Szybko przyćmiła ją jednak sama Agnieszka Kaczorowska. Zobaczcie nasze zdjęcia.

Gwiazdy zadają szyku na ramówce TVP

Pani Jolanta i Jacek Borkowski, gwiazdor "Klanu", pojawili się na ramówce jako jedni z pierwszych. Żona aktora była w swoim żywiole. Posyłała uśmiechy i całusy. Pozowała zalotnie z nogą w górze. Tego dnia postawiła na odważną kreację w siatki. Zaprezentowała też nową fryzurę - rude włosy zamieniła na blond loki. Aż trudno było oderwać od niej wzrok. 

Niedługo później na imprezę wkroczyła ubrana na żółto Paulina Koziejowska, była partnerka Borkowskiego, a dziś szczęśliwa żona Macieja Orłosia. Ciekawe, czy na siebie wpadli? To byłoby spotkanie na szczycie!

Ramówka TVP - stylizacje gwiazd na czerwonym dywanie

Na bardzo elegancką czerwień postawiła Małgorzata Pieczyńska. W czerni - i to bardzo seksownej - zaprezentowała się Kaja Paschalska. Pod marynarkę w oversizowym stylu założyła mini sukienkę z gorsetem. Karolina Nowakowska do błękitnego garnituru dobrała biżuterię w wiktoriańskim stylu.

Marcin Rogacewicz promował swój serial "Komisarz Alex", więc na ściance pojawił się z psem. Ale nie zapomniał promować też swojego związku. Z odstawioną jak ta lala Agnieszką Kaczorowską też pozował.

Szyku zadały też Agnieszka Woźniak-Starak i aktorka Katarzyna Zielińka w bajecznej stylizacji.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowały się gwiazdy podczas konferencji ramówkowej TVP.

