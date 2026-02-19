Żona Borkowskiego w siatce kradnie show na imprezie TVP! Rogacewicz wziął pod pachę Agę i psa

Gwiazdy zadają szyku na ramówce TVP

Pani Jolanta i Jacek Borkowski, gwiazdor "Klanu", pojawili się na ramówce jako jedni z pierwszych. Żona aktora była w swoim żywiole. Posyłała uśmiechy i całusy. Pozowała zalotnie z nogą w górze. Tego dnia postawiła na odważną kreację w siatki. Zaprezentowała też nową fryzurę - rude włosy zamieniła na blond loki. Aż trudno było oderwać od niej wzrok.

Niedługo później na imprezę wkroczyła ubrana na żółto Paulina Koziejowska, była partnerka Borkowskiego, a dziś szczęśliwa żona Macieja Orłosia. Ciekawe, czy na siebie wpadli? To byłoby spotkanie na szczycie!

Ramówka TVP - stylizacje gwiazd na czerwonym dywanie

Na bardzo elegancką czerwień postawiła Małgorzata Pieczyńska. W czerni - i to bardzo seksownej - zaprezentowała się Kaja Paschalska. Pod marynarkę w oversizowym stylu założyła mini sukienkę z gorsetem. Karolina Nowakowska do błękitnego garnituru dobrała biżuterię w wiktoriańskim stylu.

Marcin Rogacewicz promował swój serial "Komisarz Alex", więc na ściance pojawił się z psem. Ale nie zapomniał promować też swojego związku. Z odstawioną jak ta lala Agnieszką Kaczorowską też pozował.

Szyku zadały też Agnieszka Woźniak-Starak i aktorka Katarzyna Zielińka w bajecznej stylizacji.

NIE PRZEGAP: Maciej Pela przyłapany na randce z Edytą Folwarską. Podjadała mu z talerza. Padło wyznanie. "Nie kocham mojej ex"

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowały się gwiazdy podczas konferencji ramówkowej TVP.