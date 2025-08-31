Zdradziły ich obrączki! Teraz Maciej Orłoś i jego młoda żona prostują plotki i ujawniają prawdę o swoim ślubie. Tak wyglądali!

M aciej Orłoś i Paulina Koziejowska potwierdzili, że są po ślubie – uroczystość odbyła się kilka tygodni temu w Polsce, a nie na Mauritiusie, jak wcześniej spekulowano.

Zdradziły ich obrączki i zdjęcia z podróży poślubnej – dopiero teraz para ujawniła prawdę i pokazała pierwsze oficjalne fotografie.

To czwarty ślub Orłosia – 65-letni dziennikarz i jego 43-letnia wybranka wyglądają na szczęśliwych i nie przejmują się plotkami.

To już oficjalne. Oto czwarta żona Macieja Orłosia

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska potwierdzili sformalizowanie związku. Okazuje się, że ślub wzięli w Polsce, kilka tygodni temu. Na fotografii, która rozwiała wszelkie wątpliwości, Paulina wygląda niczym księżniczka z bajki – w białej, zwiewnej sukni, z bukietem różowych piwonii w dłoni i szerokim uśmiechem na twarzy. U jej boku dumnie stoi Maciej Orłoś w eleganckim garniturze. Dziennikarz promienieje, obejmując żonę w romantycznej scenerii pełnej zieleni.

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje o naszym ślubie. Niniejszym potwierdzamy – kilka tygodni temu powiedzieliśmy sobie 'tak'! Jednocześnie prostujemy pewną nieścisłość: otóż ślub wzięliśmy w Polsce, a nie na Mauritiusie. Na tę piękną wyspę wybraliśmy się w podróż poślubną. Pozdrawiamy Was i życzymy Wam dużo miłości

– napisali wspólnie na Instagramie, publikując zdjęcie w ślubnych strojach.

Zdradziły ich obrączki. Podróż na Mauritius okazała się poślubną

Jeszcze kilka tygodni temu spekulacje mediów nie miały końca. Wyjazd na Mauritius, relacjonowany niemal codziennie, sprawił, że wszyscy byli pewni: to tam odbyła się sekretny ślub. Pojawiały się doniesienia, że para chciała uniknąć medialnego szumu i wybrała kameralną uroczystość na rajskiej plaży. Tymczasem prawda była inna – kameralnie owszem, ale w Polsce.

Ta informacja zaskoczyła fanów i komentatorów, którzy nie kryją zdziwienia. Jedni gratulują dyskrecji, inni zarzucają parze, że bawi się z opinią publiczną w kotka i myszkę. Faktem jest jednak, że Orłoś i Koziejowska doskonale wiedzą, jak przyciągnąć uwagę i podsycać ciekawość.

Ślub Pauliny Koziejowskiej i Macieja Orłosia: "Niniejszym potwierdzamy"

Dla Macieja Orłosia to już czwarty ślub, ale wygląda na to, że tym razem znalazł prawdziwe szczęście. Para poznała się w 2022 roku, a już dwa lata później prezenter poprosił swoją ukochaną o rękę. Zaręczyny odbyły się w Londynie i były dla Pauliny ogromnym zaskoczeniem. Teraz, zaledwie kilka miesięcy później, stanęli na ślubnym kobiercu.

Różnica wieku – Maciej ma 65 lat, a Paulina 43 – od początku budziła emocje, jednak zakochani nie zwracają uwagi na krytykę. Wspólnie prowadzą aktywne życie w mediach społecznościowych, publikując romantyczne zdjęcia i otwarcie mówiąc o swojej relacji.

Pod postem z oficjalnym potwierdzeniem ślubu zaroiło się od komentarzy. „Gratulacje!”, „Wyglądacie cudownie”, „Zdrowia i szczęścia! O resztę Państwo sami zadbacie. Wszystkiego najlepszego!!!” – pisali internauci. Do życzeń dołączyło się sporo znanych osób, powinszowania popłynęły między innymi od Agaty Młynarskiej, Agaty Rubik Anny Wendzikowskiej i Kasi Dziurskiej. I my dołączamy się do gratulacji i życzymy pięknej wspólnej drogi.