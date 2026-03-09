Klaudia El Dursi żegna się z "Hotelem Paradise"!

Klaudia El Dursi (37 l.)od kilku lat jest jedną z największych gwiazd TVN-u. Nawet szaleńczy rajd nie zaszkodził jej notowaniom w stacji. W 2020 roku została gospodynią randkowego reality show - "Hotel Paradise". Przez dziewięć edycji była twarzą programu. Pod koniec 2024 roku na Instagramie podzieliła się radosną nowiną o ciąży.

Krótko po tym ogłoszeniu w programie "Dzień Dobry TVN" przekazała, że na chwilę zawiesza swoją medialną karierę, w tym również udział w "Hotelu Paradise". Rolę prowadzącej na trzy edycje przejęła Edyta Zając (37 l.). Z kolei Klaudia El Dursi skupiła się na przygotowaniach do narodzin córeczki.

Dwunasta edycja show trafiła na antenę TVN7 2 marca. W tym samym czasie rozpoczęto prace na planie kolejnego sezonu. W Tajlandii zameldowała się Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi ma nową fuchę! "Trzeba zrobić krok naprzód"

W poniedziałek, 9 marca na swoim Instagramie zapowiedziała, że ma dla swoich fanów ważne oświadczenie. Kilka godzin później wrzuciła nagranie, w którym podsumowała swój czas w "Hotelu". Okazuje się, że piękna modelka wróciła do programu tylko na jedną edycję!

Po sześciu latach żegnam się z "Hotelem Paradise". To był piękny czas, pełen niezapomnianych przygód, rozwoju i cudownych ludzi. W życiu zawodowym przychodzi jednak moment, kiedy trzeba zrobić krok naprzód - napisała El Dursi.

W dalszej części zdradziła, że zostanie nową prowadzącą "Top Model"! To właśnie od tego programu rozpoczęła się medialna kariera Klaudii El Dursi. W 2019 roku pojawiła się w ósmej edycji i zdobyła złoty bilet. Programu nie wygrała, ale na stałe związała się z TVN. Wygląda więc na to, że była uczestniczka przejmie rolę Michała Piróga, który niedawno rozstał się ze stacją.

Krótko po oświadczeniu modelki potwierdzono, że Edyta Zając na stałe przejmie rolę prowadzącej "Hotel Paradise", co miało być zaskoczeniem nawet dla niej.

