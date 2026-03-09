3 sekundy w TV odmieniły jej życie. Pielęgniarka po meczu stała się światową gwiazdą!

Wszystko zaczęło się na trybunach hali podczas meczu koszykówki, w którym grecki Olympiakos mierzył się z francuskim ASVEL w Eurolidze. W trakcie spotkania kamera transmitująca wydarzenie na żywo na kilka sekund zatrzymała się na młodej kobiecie. To wystarczyło. Ujęcie błyskawicznie obiegło internet, a użytkownicy mediów społecznościowych rozpoczęli poszukiwania tajemniczej piękności z trybun!

Miss Igrzysk Jutta Leerdam zachwyca w bikini. Gorące zdjęcia z wakacji holenderskiej łyżwiarki

37

Marigona Gona: 3 sekundy w TV zmieniły życie pięknej pielęgniarki

Przed tym meczem profil Marigony Gony na Instagramie obserwowało zaledwie około 100 osób, głównie znajomych. W ciągu kilku godzin po transmisji liczba ta eksplodowała, a w ciągu tygodnia przekroczyła 150 tysięcy! Sama zainteresowana, wracając do domu, nie miała pojęcia o zamieszaniu, jakie wywołała. Jak przyznała w późniejszych wywiadach, była zszokowana, ale całą sytuację uznała za fantastyczną przygodę.

Kim jest piękność, która skradła serca internautów? Marigona Gona urodziła się w Kosowie, jednak jej rodzina z powodu niestabilnej sytuacji w kraju wyemigrowała do Niemiec. To tam zdobyła wykształcenie i podjęła pracę jako pielęgniarka. W Niemczech poznała również swojego partnera, greckiego biznesmena, dla którego przeprowadziła się do Aten. To właśnie on, jako wielki fan Olympiakosu, zabrał ją na mecz, który na zawsze odmienił jej życie.

Nagła popularność otworzyła przed Marigoną zupełnie nowe drzwi. Posypały się liczne propozycje modelingowe oraz zaproszenia do greckich programów telewizyjnych. Mimo że dziś odnajduje się w roli influencerki, a jej profil śledzi blisko 300 tysięcy osób, nie zapomina o swoich korzeniach i pasjach – nadal jest wierną fanką sportu, kibicując nie tylko Olympiakosowi, ale także Realowi Madryt. Jej historia pokazuje, że czasem trzy sekundy wystarczą, by marzenia o sławie stały się rzeczywistością! Więcej zdjęć pięknej Marigony Gony znajdziesz w naszej galerii.