"Taniec z Gwiazdami". Zapytała Kaczorowską i Rogacewicza, czy są zakochani. Reakcja rozwiewa wszystkie wątpliwości

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: wreszcie koniec udawania!

Pierwszy odcinek jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" obfitował w wielkie emocje. Najważniejszy jednak był występ tych, o których mówi się od dobrych kilku miesięcy. Mowa oczywiście o Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinie Rogacewiczu. Gdy weszli na scenę, wszyscy uważnie obserwowali każdy ich ruch. Już po występie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wprost zostali spytani przez Paulinę Sykut-Jeżynę o to, czy są w sobie zakochani. Ich reakcja powiedziała więcej niż tysiąc słów, para po prostu zaczęła się namiętnie całować, co wywołało aplauz publiczności. Jesli chodzi o sam taniec, to został on doceniony przez jurorów. Para zgarnęła aż 36 punktów (na 40 możliwych). - Marcin, to był kawał dobrego quickstepa! Świetne podskoki, świetna lekkość - chwaliła Iwona Pavlović. - Widać że mega się dogadujecie. Wióry lecą! - dodał Rafał Maserak (tu zobaczysz zapis relacji z "Tańca z Gwiazdami").

Agnieszka Kaczorowska wciąż czeka na rozwód

Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska w zeszłym roku rozstała się ze swoim mężem - Maciejem Pelą. Z kolei Marcin Rogacewicz rozwiódł się ze swoją żoną w czerwcu 2025 roku. Tancerka natomiast formalnie jest cały czas mężatką. O tym, że Kaczorowska i Rogacewicz czują do siebie miętę, mówiło się od dłuższego czasu. Emocje podsyciła także produkcja programu "Taniec z Gwiazdami", która postanowiła sparować tancerkę i aktora. Po dzisiejszym odcinku show chyba już nikt nie ma wątpliwości odnośnie charakteru relacji tej dwójki. Ciekawe, czy to pomoże im w walce o Kryształową Kulę.

