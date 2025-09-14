„Taniec z Gwiazdami” 2025 wystartował! Wielki powrót i pierwsze taneczne emocje. Relacja na żywo prosto z Polsatu

W 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” na parkiet wkraczają m.in. Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Lanberry, Barbara Bursztynowicz, Katarzyna Zillmann, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz, Maurycy Popiel, Aleksander Sikora, Wiktoria Gorodecka i Mikołaj „Bagi” Bagiński. Każda gwiazda tańczy w duecie z profesjonalistą – wśród nich są m.in. Agnieszka Kaczorowska, Piotr Musiałkowski, Izabela Skierska i Janja Lesar. Show prowadzą niezawodni Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a w jury zasiadają Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak.
Choć emocje sięgają zenitu, widzowie od razu zauważają brak jednej pary. Michał Czernecki, który miał wystąpić z Julią Suryś, zrezygnował z udziału w programie. Powodem są problemy zdrowotne – dawny uraz odzywa się podczas treningów, a lekarze nie pozwalają mu na dalsze występy. W efekcie w tej edycji „Tańca z Gwiazdami” rywalizuje jedna para mniej, co już na starcie zmienia układ sił w programie.
Taniec z gwiazdami. Pierwszy odcinek 17. edycji show Polsatu
20:19
Para nr 1 – Maurycy Popiel i Sara Janicka prezentuje żywiołową cha-chę. Aktor od pierwszych kroków pokazuje, że czuje rytm i świetnie odnajduje się na parkiecie, a Sara prowadzi go z lekkością i pewnością. To występ pełen energii, uśmiechu i chemii między partnerami, który od razu porywa publiczność.
Jury nie kryje uznania – podkreśla dynamikę, technikę i charyzmę Maurycego, a także to, że już w pierwszym tańcu wygląda, jakby miał za sobą długie treningi. Oceny są wysokie i jasno wskazują, że ta para może być jednym z faworytów 17. edycji. Niezły początkek!
Punktacja:
Rafał Maserak - 8 punktów
Ewa Kasprzyk - 8 punktów
Tomasz Wygoda - 7 punktów
Iwona Pavlović - 7 punktów
Razem - 30 punktów
20:15
Oto wszystkie pary obecnej edycji"
Para nr 1: Maurycy Popiel - Sara Janicka
Para nr 2: Lanberry - Piotr Musiałkowski
Para nr 3: Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński
Para nr 4: Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko
Para nr 5: Aleksander Sikora - Daria Syta
Para nr 6: Ewa Minge - Michał Bartkiewicz
Para nr 7: Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska
Para nr 8: Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin
Para nr 9: Michał "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska
Para nr 10: Katarzyna Zillmann - Janja Lesar
20:07
Jubileuszową edycję w pięknym stylu rozpoczęli Magda Mołek i Hubert Urbański. To oni zaprosili na scenę gospodarzy show Polsatu - Paulinę Sykut- Jeżynę i Krzysztofa Ibisza.
20:00
„Taniec z Gwiazdami” wrócił w wielkim stylu, rozpoczynając 17. sezon pełen emocji i niespodzianek. Na parkiecie pojawiły się pary, które w najbliższych tygodniach będą walczyć o Kryształową Kulę!