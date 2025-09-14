„Taniec z Gwiazdami” 2025 wystartował! Wielki powrót i pierwsze taneczne emocje. Relacja na żywo prosto z Polsatu

W 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” na parkiet wkraczają m.in. Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Lanberry, Barbara Bursztynowicz, Katarzyna Zillmann, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz, Maurycy Popiel, Aleksander Sikora, Wiktoria Gorodecka i Mikołaj „Bagi” Bagiński. Każda gwiazda tańczy w duecie z profesjonalistą – wśród nich są m.in. Agnieszka Kaczorowska, Piotr Musiałkowski, Izabela Skierska i Janja Lesar. Show prowadzą niezawodni Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a w jury zasiadają Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak.

Choć emocje sięgają zenitu, widzowie od razu zauważają brak jednej pary. Michał Czernecki, który miał wystąpić z Julią Suryś, zrezygnował z udziału w programie. Powodem są problemy zdrowotne – dawny uraz odzywa się podczas treningów, a lekarze nie pozwalają mu na dalsze występy. W efekcie w tej edycji „Tańca z Gwiazdami” rywalizuje jedna para mniej, co już na starcie zmienia układ sił w programie.

Na żywo Taniec z gwiazdami. Pierwszy odcinek 17. edycji show Polsatu 20:19 Para nr 1 – Maurycy Popiel i Sara Janicka prezentuje żywiołową cha-chę. Aktor od pierwszych kroków pokazuje, że czuje rytm i świetnie odnajduje się na parkiecie, a Sara prowadzi go z lekkością i pewnością. To występ pełen energii, uśmiechu i chemii między partnerami, który od razu porywa publiczność. Jury nie kryje uznania – podkreśla dynamikę, technikę i charyzmę Maurycego, a także to, że już w pierwszym tańcu wygląda, jakby miał za sobą długie treningi. Oceny są wysokie i jasno wskazują, że ta para może być jednym z faworytów 17. edycji. Niezły początkek! Punktacja: Rafał Maserak - 8 punktów Ewa Kasprzyk - 8 punktów Tomasz Wygoda - 7 punktów Iwona Pavlović - 7 punktów Razem - 30 punktów 20:15 Oto wszystkie pary obecnej edycji" Para nr 1: Maurycy Popiel - Sara Janicka

Para nr 2: Lanberry - Piotr Musiałkowski

Para nr 3: Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński

Para nr 4: Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko

Para nr 5: Aleksander Sikora - Daria Syta

Para nr 6: Ewa Minge - Michał Bartkiewicz

Para nr 7: Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska

Para nr 8: Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin

Para nr 9: Michał "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska

Para nr 10: Katarzyna Zillmann - Janja Lesar 20:07 Jubileuszową edycję w pięknym stylu rozpoczęli Magda Mołek i Hubert Urbański. To oni zaprosili na scenę gospodarzy show Polsatu - Paulinę Sykut- Jeżynę i Krzysztofa Ibisza. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 20:00 „Taniec z Gwiazdami” wrócił w wielkim stylu, rozpoczynając 17. sezon pełen emocji i niespodzianek. Na parkiecie pojawiły się pary, które w najbliższych tygodniach będą walczyć o Kryształową Kulę!

