Pilny komunikat z Polsatu w sprawie "Tańca z Gwiazdami"! Tego już odkręcić się nie da

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-09-02 16:04

Jesienna edycja programu "Taniec z Gwiazdami" wystartuje już w niedzielę, 14 września. Wielkich nazwisk w składzie uczestników nie brakuje. Barbara Bursztynowicz, Ewa Minge i Tomasz Karolak - to tylko część z nich. Niedawno wyszedł pilny komunikat z Polsatu w sprawie "Tańca z Gwiazdami"! Tego już odkręcić się nie da.

  • Jesienna edycja "Tańca z Gwiazdami" startuje 14 września, a wśród uczestników są m.in. Barbara Bursztynowicz, Ewa Minge i Tomasz Karolak.
  • Michał Czernecki wycofał się z programu z powodu urazu, osatatecznie par będzie 11.
  • Polsat ogłosił numery startowe wszystkich par, które zostały rozdane przed rozpoczęciem rywalizacji.

"Taniec z Gwiazdami". Kiedy start jesiennej edycji?

Miłośnicy tanecznego show Polsatu czekali na to całe lato! "Taniec z Gwiazdami" już wkrótce wraca na antenę. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 14 września. Pierwszą ogłoszoną uczestniczką programu była Ewa Minge. O tym, że słynna projektantka wystąpi w "TzG", dowiedzieliśmy się już w trakcie finałowego odcinka wiosennej edycji, którą wygrała Maria Jeleniewska (tańcząca w parze z Jackiem Jeschkem). Później Polsat sukcesywnie ujawniał kolejne nazwiska gwiazd, które powalczą o Kryształową Kulę. Wśród nich znalazły się takie legendy jak: Barbara Bursztynowicz czy Tomasz Karolak. W ostatniej chwili z udziału w programie "Taniec z Gwiazdami" wycofał się Michał Czernecki. Aktor nie mógł rywalizować na parkiecie z powodu urazu, którego nabawił się przed laty. Ostatecznie w show wystąpi 11 par. Polsat przekazał pilny komunikat, który dotyczy ich wszystkich. Chodzi o numery startowe. Tego już odkręcić się nie da. 

"Taniec z Gwiazdami". Numery startowe uczestników

Co prawda numery nie grają, ale niektórym widzom może być łatwiej głosować na konkretne cyferki. - Numery startowe rozdane! - Każda para w #tzg17 ma już swój szczęśliwy numerek! Teraz nie pozostaje nic innego, jak wejść na parkiet. Który numer będzie Waszym faworytem? - czytamy na profilu Polsatu na Instagramie. Poniżej przedstawiamy numery startowe jesiennej edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami".

  • Maurycy Popiel - Sara Janicka - 1
  • Lanberry - Piotr Musiałkowski - 2
  • Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński - 3
  • Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko - 4
  • Aleksander Sikora - Daria Syta - 5
  • Ewa Minge - Michał Bartkiewicz - 6
  • Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska - 7
  • Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin - 8
  • Michał "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska - 9
  • Katarzyna Zillmann - Janja Lesar - 10
  • Tomasz Karolak - Izabela Skierska -11

Galeria: Bursztynowicz trenuje taniec kochanków

Bursztynowicz trenuje taniec kochanków
23 zdjęcia
Sonda
17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką??
Super Express Google News
Nowy "Taniec z gwiazdami" to hit czy kit? Oceniam listę uczestników
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ KAROLAK
TANIEC Z GWIAZDAMI
POLSAT
BARBARA BURSZTYNOWICZ