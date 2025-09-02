Pilny komunikat z Polsatu w sprawie "Tańca z Gwiazdami"! Tego już odkręcić się nie da

- Jesienna edycja "Tańca z Gwiazdami" startuje 14 września, a wśród uczestników są m.in. Barbara Bursztynowicz, Ewa Minge i Tomasz Karolak.
- Michał Czernecki wycofał się z programu z powodu urazu, osatatecznie par będzie 11.
- Polsat ogłosił numery startowe wszystkich par, które zostały rozdane przed rozpoczęciem rywalizacji.
"Taniec z Gwiazdami". Kiedy start jesiennej edycji?
Miłośnicy tanecznego show Polsatu czekali na to całe lato! "Taniec z Gwiazdami" już wkrótce wraca na antenę. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 14 września. Pierwszą ogłoszoną uczestniczką programu była Ewa Minge. O tym, że słynna projektantka wystąpi w "TzG", dowiedzieliśmy się już w trakcie finałowego odcinka wiosennej edycji, którą wygrała Maria Jeleniewska (tańcząca w parze z Jackiem Jeschkem). Później Polsat sukcesywnie ujawniał kolejne nazwiska gwiazd, które powalczą o Kryształową Kulę. Wśród nich znalazły się takie legendy jak: Barbara Bursztynowicz czy Tomasz Karolak. W ostatniej chwili z udziału w programie "Taniec z Gwiazdami" wycofał się Michał Czernecki. Aktor nie mógł rywalizować na parkiecie z powodu urazu, którego nabawił się przed laty. Ostatecznie w show wystąpi 11 par. Polsat przekazał pilny komunikat, który dotyczy ich wszystkich. Chodzi o numery startowe. Tego już odkręcić się nie da.
"Taniec z Gwiazdami". Numery startowe uczestników
Co prawda numery nie grają, ale niektórym widzom może być łatwiej głosować na konkretne cyferki. - Numery startowe rozdane! - Każda para w #tzg17 ma już swój szczęśliwy numerek! Teraz nie pozostaje nic innego, jak wejść na parkiet. Który numer będzie Waszym faworytem? - czytamy na profilu Polsatu na Instagramie. Poniżej przedstawiamy numery startowe jesiennej edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami".
- Maurycy Popiel - Sara Janicka - 1
- Lanberry - Piotr Musiałkowski - 2
- Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński - 3
- Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko - 4
- Aleksander Sikora - Daria Syta - 5
- Ewa Minge - Michał Bartkiewicz - 6
- Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska - 7
- Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin - 8
- Michał "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska - 9
- Katarzyna Zillmann - Janja Lesar - 10
- Tomasz Karolak - Izabela Skierska -11
