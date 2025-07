"Taniec z Gwiazdami": Oto pierwsi uczestnicy 17. edycji

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę dwadzieścia lat temu.

Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Dziś jest jednym z najpopularniejszych programów w Polsce, a każdy odcinek ogląda średnio 1,7 miliona widzów.

Obecnie trwają przygotowania do 17. edycji. Pierwszą uczestniczkę, Ewę Minge, poznaliśmy jeszcze podczas wiosennego finału. Od tamtej pory producenci powoli odkrywają kolejne karty. Wiadomo już, że jesienią na na pewno zobaczymy parkiecie zobaczymy Maję Bohosiewicz, Tomasza Karolaka, mistrzynię olimpijską Katarzynę Zillmann i Michała Czerneckiego.

Zobacz również: Z konkursu Miss Polonia do "Tańca z Gwiazdami"? Maja Klajda zdradza swoje plany!

"Taniec z Gwiazdami": Kim jest Wiktoria Gorodecka?

W niedzielne popołudnie Polsat ujawnił kolejną uczestniczkę 17. edycji "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że jest nią koleżanka Michała Czerneckiego - Wiktoria Gorodecka. Aktorzy grają razem w serialu "Profilerka", w którym Wiktoria wciela się w tytułową rolę.

W jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami" zobaczymy Wiktorię Gorodecką - aktorkę teatralną i filmową, znaną m.in. z produkcji "Biała odwaga", "Profilerka", "Skazana", czy "Napad", a także z desek Teatru Narodowego. Wiktoria już szykuje się do pierwszych treningów… Jak poradzi sobie w roli tancerki? Macie swoje typy? - poinformowano na Instagramie programu.

Wiktoria Gorodecka urodziła się w 1982 roku w Poniewieżu, a dzieciństwo spędziła na Litwie. Po maturze wyjechała do Polski, gdzie mieszkała jej matka. Dopiero wtedy zaczęła uczyć się języka polskiego. Studiowała aktorstwo w Szkole Aktorskiej Jana i Haliny Machulskich oraz na warszawskiej Akademii Teatralnej. Po ukończeniu nauki zaczęła pracę w Teatrze Narodowym, z którym związana jest do dziś.

Aktorka na deskach teatrów radzi sobie znakomicie. Sukcesy odnosi również na ekranie. Wiktoria Gorodecka zagrała w wielu popularnych produkcjach. Na swoim koncie ma role w serialach "Hotel 52", "Na Wspólnej", "Osieckiej", "Skazanej" czy "SORtowni". Na dużym ekranie wystąpiła m.in. w "Białej odwadze", "Minghun", "Doppelgänger. Sobowtór", "Ikar. Legenda Mietka Kosza".

Zobacz również: Kolejna znana twarz w "Tańcu z Gwiazdami". I kolejny uczestnik w trakcie rozwodu! Przypadek?

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie