Miss Polonia: Maja Klajda zrobi karierę w show-biznesie?

Maja Klajda (22 l.) rok temu zdobyła tytuł Miss Polonia 2024. O pięknej studentce psychologii zrobiło się głośno po tegorocznych wyborach Miss World. Polka została II Wice Miss, a do kraju wróciła również z tytułem Miss World Europe. To jeden z największych sukcesów polskich reprezentantek w tym konkursie. Pierwszy raz koronę zdobyła Aneta Kręglicka w 1989 roku. Na kolejną wygraną naszej rodaczki trzeba było czekać przez ponad trzy dekady. Dwa lata temu konkurs wygrała Karolina Bielawska.

Kilka dni temu Maja Klajda przekazała koronę najpiękniejszej Polki swojej imienniczce, Mai Todd (20 l.). Tym samym zakończyła swoje panowanie jako Miss Polonia. Klajda coraz częściej gości w różnych programach telewizyjnych. Czy pójdzie śladem swoich poprzedniczek i zwiąże swoją przyszłość z show-biznesem?

W rozmowie z portalem Eska.pl opowiedziała o swoich planach na przyszłość. Nie kryje, że ostatnie miesiące sprawiły, że dużo swobodniej czuje się przed kamerą i bardzo dobrze jej się pracuje z ludźmi. Maja Klajda studiuje psychologię i to właśnie z tym kierunkiem jeszcze niedawno chciała związać swoją zawodową przyszłość. Nie wyklucza również kariery w show-biznesie.

Takie kariery jak Paulina Krupińska, czy Izabella Krzan, czy Marcelina Zawadzka na pewno stanowią dla mnie dużą inspirację i myślę, że z chęcią chciałabym się również odnaleźć w takim świecie komercyjnym. Czy może jako prowadząca, czy może pójść w stronę psychologii, którą studiuję, założyć własny podcast czy program w telewizji. Również może otworzyć się na świat fashion, z chęcią wezmę udział w pokazach zdjęciowych czy sesjach beauty jako jako modelka. Może założę własną fundację. Tych planów jest bardzo dużo - powiedziała Miss Polonia.

"Taniec z Gwiazdami": Maja Klajda chce wystąpić w programie

Piękna miss została zapytana o potencjalny udział w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Okazuje się, że Maja Klajda bardzo chętnie wzięłaby udział w tanecznym show! "To moje ciche marzenie" - wyznała. Czy uda jej się je spełnić? Obecnie trwają przygotowania do siedemnastej edycji programu.

Do tej pory oficjalnie potwierdzono tylko jedno nazwisko. Jesienią na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" z pewnością zobaczymy Ewę Minge (58 l.). Nieoficjalnie mówi się, że w show Polsatu mają pojawić się: Lanberry, Aleksander Sikora i... Sebastian Fabijański. Podobno trwają próby namówienia do udziału Agnieszkę Woźniak-Starak, która niedawno pożegnała się TVN-em.

