Burza po wyborze nowej Miss Polonia. Jurorka konkursu komentuje: "Bierzemy pod uwagę całokształt"

W minioną niedzielę odbył się finał konkursu Miss Polonia 2025. Bursztynowa korona trafiła do 20-letniej Mai Todd. Wybór jurorów nie wszystkim przypadł do gustu. Internauci twierdzą, że tytuł powinien trafić do kogoś innego. Do tych zarzutów odniosła się jedna z jurorek i była Miss World, Karolina Bielawska.