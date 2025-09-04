- Jubileuszowa edycja „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wraca 14 września z 30. sezonem, w którym jednocześnie stacja będzie świętować 20–lecie formatu w Polsce.
- Rekordowe nagrody – zdobywca Kryształowej Kuli otrzyma aż 200 tys. zł, a tancerz partnerujący gwieździe 100 tys. zł.
- Wielki zjazd gwiazd – w studiu pojawi się ponad 200 uczestników z poprzednich edycji, a na parkiet powrócą legendarne duety jak Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino.
20 lat „Tańca z Gwiazdami” w Polsce
Jesień 2025 roku zapowiada się wyjątkowo gorąco dla fanów telewizyjnej rozrywki. Już 14 września na antenie Polsatu wystartuje jubileuszowa, trzydziesta edycja „Tańca z Gwiazdami”. To nie tylko kolejny sezon, ale prawdziwe święto – mija bowiem 20 lat od premiery pierwszej odsłony programu w Polsce. Produkcja, która w równym stopniu zachwyca widzów widowiskowością, jak i emocjami towarzyszącymi rywalizacji, szykuje największe obchody w swojej historii.
Rekordowa pula nagród w jubileuszowej edycji
Organizatorzy przygotowali dla uczestników i widzów szereg niespodzianek. Najbardziej elektryzującą wiadomością jest podwojenie puli nagród – zdobywca Kryształowej Kuli otrzyma aż 200 tysięcy złotych, a jego taneczny partner lub partnerka – 100 tysięcy. To największe wyróżnienie finansowe w dziejach polskiej edycji show, które z pewnością dodatkowo podgrzeje atmosferę rywalizacji.
Ponad 200 gwiazd wraca do studia TzG
Twórcy programu nie zapomnieli również o nostalgii. W każdym odcinku jubileuszowej edycji pojawią się wyjątkowe wspomnienia i fragmenty pokazujące historię 29 poprzednich sezonów. Szczególny rozmach przewidziano jednak na 28 września, kiedy to w trzecim odcinku zobaczymy na żywo wielki zjazd uczestników z minionych lat. Ponad 200 gwiazd – aktorów, piosenkarzy, sportowców, prezenterów, ale też tancerzy, jurorów i prowadzących – ponownie pojawi się w studiu, by wspólnie świętować dwie dekady „Tańca z Gwiazdami” w Polsce.
Powrót legendarnych par
To jednak nie koniec atrakcji. Na parkiecie ponownie zatańczą ulubione duety sprzed lat. Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino, którzy przed laty zachwycali swoją charyzmą, szykują specjalny pokaz tańca towarzyskiego. Produkcja zapowiada, że podobnych powrotów będzie więcej, a choreografie znane z dawnych sezonów zostaną przypomniane w nowej odsłonie.
Nowe gwiazdy w 30. edycji „Tańca z Gwiazdami”
Do jubileuszowej rywalizacji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" przystąpi jedenaście par, które już rozpoczęły intensywne treningi. To mieszanka aktorów, wokalistów, dziennikarzy i osobowości, która zapewni różnorodność stylów i emocji. Wśród nich znalazły się takie nazwiska, jak:
- Tomasz Karolak z Izabelą Skierską
- Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassinem
- Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem
- Maja Bohosiewicz z Albertem Kosińskim
- Aleksander Sikora w duecie z Darią Sytą
- Maurycy Popiel z Sarą Janicką
- Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską
- Katarzyna Zillman i Janja Lesar
- Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska
- Wiktoria Gorodecka oraz Kamil Kuroczko
- Lanberry oraz Piotr Musiałkowski
Emocje, wspomnienia i wielkie show
Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna edycja zapisze się złotymi zgłoskami w historii programu. Jubileuszowe widowisko połączy w sobie element rywalizacji, wspomnienia sprzed lat i prawdziwy zjazd gwiazd, jakiego jeszcze w polskiej telewizji nie było. „Taniec z Gwiazdami” udowadnia, że nawet po dwóch dekadach na antenie potrafi zaskoczyć rozmachem i energią.
Nowy sezon startuje 14 września i będzie emitowany w każdą niedzielę o godz. 19.55 w Polsacie.