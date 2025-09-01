"Taniec z Gwiazdami" ma już 20 lat! Wyjątkowy jubileusz

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę dwadzieścia lat temu!

Dwudziestolecie programu Polsat będzie świętował podczas nadchodzącej siedemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 14 września. Na parkiecie swoje umiejętności zaprezentuje jedenaście gwiazd polskiego show-biznesu, sportu oraz sieci. Z powodu kontuzji z udziału musiał wycofać się aktor Michał Czernecki.

Oto wszystkie pary 17. edycji "Tańca z Gwiazdami":

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Wiktoria Gorodeckaja i Kamil Kuroczko

Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Lanberry i Piotr Musiałkowski

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz

Maurycy Popiel i Sara Janicka

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Aleksander Sikora i Daria Syta

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

"Taniec z Gwiazdami": Kto ma największą szansę na wygraną?

Uczestnicy show od kilku tygodni ciężko trenują, by zaprezentować się jak najlepiej. Jednak w programie, w którym liczą się głosy widzów, o wygranej przesądzają nie tylko umiejętności, ale również popularność. Znane są już typy bukmacherzy. Zakłady bukmacherskie oparte są m.in. na analizie popularności i umiejętności gwiazd show.

Według najnowszych danych faworytką do zwycięstwa jest... Maja Bohosiewicz (3,35)! Tuż za nią uplasował się Marcin Rogacewicz (4,00), który wraz z Agnieszką Kaczorowską robią wiele, by narobić wokół siebie szumu. Ostanie miejsce na podium zajmuje najnowszy nabytek "Halo, tu Polsat", czyli Aleksander Sikora (6,00).

Za nim w stawce znajdują się: Wiktoria Gorodecka (7.50), Lanberry i Maurycy Popiel (po 12.50), Katarzyna Zillmann i Mikołaj "Bagi" Bagiński (po 15.00), Tomasz Karolak (25.00), Ewa Minge (40.00) i Barbara Bursztynowicz (50.00).

