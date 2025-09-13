"Taniec z Gwiazdami" prowadzący: Mołek, Urbański, Skrzynecka, Gąsowski, Urbańska, Ibisz, Głogowska, Sykut-Jeżyna

Program "Taniec z Gwiazdami" z wielkim impetem wszedł do Polski w 2005 roku. Początkowo emitowany był na antenie TVN. Mało kto już pamięta o tym, że pierwszą edycję tanecznego show prowadzili Magda Mołek i Hubert Urbański. W drugiej serii prezenterkę zastąpiła aktorka Katarzyna Skrzynecka. W szóstej edycji "Tańca z Gwiazdami" nastąpiła kolejna zmiana. Odszedł Urbański, a do popularnej "Skrzynki" dołączył Piotr Gąsowski. Trzynasta seria show była ostatnią w TVN. Przed nią jednak znów doszło do przetasowania. Skrzynecka zastąpiona została przez Nataszę Urbańską. Kolejna edycja programu "Taniec z Gwiazdami" nadawana była już w telewizji Polsat. A jak jest Polsat, to wiadomo... Musi być Krzysztof Ibisz. I to właśnie wiecznie młody prezenter został gospodarzem "TzG". Jest nim do dziś. W pierwszych czterech seriach towarzyszyła mu Anna Głogowska, którą potem zastąpiła Paulina Sykut-Jeżyna. Najbliższą edycję "Tańca z Gwiazdami" znów poprowadzi legendarny duet Krzysztof Ibisz - Paulina Sykut-Jeżyna.

"Taniec z Gwiazdami". Oni walczyli o Kryształową Kulę

W jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" za gwiazdy robią: Maurycy Popiel, Piotr Musiałkowski, Maja Bohosiewicz, Wiktoria Gorodecka, Aleksander Sikora, Ewa Minge, Marcin Rogacewicz, Barbara Bursztynowicz, Michał "Bagi" Bagiński, Katarzyna Zillmann i Tomasz Karolak. W poprzednich 29 edycjach o Kryształową Kulę walczyli m.in.: Agata Kulesza, Edyta Górniak, Rafał Mroczek, Anna Mucha, Katarzyna Cichopek, Magdalena Walach, Małgorzata Socha, Oliver Janiak, Krzysztof Tyniec, Kinga Rusin, Weronika Rosati, Anna Popek, Mariusz Pudzianowski czy Andrzej Gołota. Pamiętasz, kto wygrywał "Taniec z Gwiazdami"? Rozwiąż QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha.