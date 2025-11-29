Rekordzistka Polski nadal zachwyca figurą. Kiedyś była na okładce "Playboya". Te zdjęcia rozpalają zmysły

Agata Załęcka, znana aktorka i ośmiokrotna rekordzistka Polski we freedivingu, wciąż zachwyca urodą, co potwierdzają jej zmysłowe zdjęcia.

Gwiazda, która w przeszłości pojawiła się na okładce "Playboya", utrzymuje imponującą sylwetkę, na co wpływ pewnie ma pasja do nurkowania.

Odkryła swoje predyspozycje do freedivingu podczas pandemii, osiągając niezwykłe wyniki w krótkim czasie.

Zobacz gorące zdjęcia Agaty Załęckiej i zobacz, jak się zmieniła

Agata Załęcka była na okładce "Playboya". Nadal wygląda imponująco

Agata Załęcka ostatnio szerzej znana jest przede wszystkim z roli komisarz Agata Rychlik w serialu "Dzielnica strachu". Z rozrywką aktorka jednak ma do czynienia od lat. Jeszcze jako nastolatka występowała w musicalu Metro w Teatrze Buffo w Warszawie, a w 2008 skończyła Warszawską Szkołę Filmową i uzyskała dyplom "Aktor dramatu". Przez jakiś czas Agata Załęcka występowała w słynnym Kabarecie Moralnego Niepokoju. W tamtym okresie aktorka pojawiła się na okładce magazynu "Playboy" i wystąpił w bardzo odważnej sesji zdjęciowej. Wszyscy wówczas zachwycali się figurą 30-letniej wówczas artystki. Lata lecą, a sylwetka Agaty Załęckiej nadal wygląda imponująco, co można zobaczyć w naszej galerii, gdzie pokazujemy zdjęcia z różnych okresów kariery gwiazdy.

Agata Załecka osiem razy biła rekord Polski

Zapewne wpływ na wygląd Agaty Załęckiej ma jej aktywność sportowa. Mało kto wie, że gwiazda serialu "Dzielnica strachu" jest ośmiokrotną rekordzistką Polski we freedivingu (nurkowaniu na wstrzymanym oddechu) głębokościowym! Aktorka, która jest też reprezentantką kraju, wysoko plasuje się także w światowych rankingach. Kiedy zaczęło się jej zamiłowanie do freedivingu? Okazuje się, że podczas pandemii.

Na początku odbyłam dwie lekcje, a za trzecim razem zdecydowałam się na kurs. Już po dwóch tygodniach, ku zaskoczeniu wszystkich, udało mi się zejść na głębokość -45 metrów. To było dla wszystkich niespodzianką, ponieważ osiągnięcie takiego poziomu zwykle zajmuje kilka miesięcy, a nawet lat. Moi koledzy powiedzieli, że to niezwykle rzadkie, aby w tak krótkim czasie uzyskać takie rezultaty. Wtedy odkryto u mnie naturalne predyspozycje do freedivingu, co zapoczątkowało moją przygodę z tym sportem

- wyznała kiedyś Agata Załęcka w rozmowie z "Super Expressem". Życzymy powodzenia w dalszej karierze.

Galeria: Agata Załęcka zachwyca sylwetką w wieku 43 lat