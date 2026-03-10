Zillmann i Lesar poszły na całość. Zmysłowy taniec pojawił się w sieci [WIDEO]

Mateusz Sobiecki
2026-03-10 19:36

Ich taniec w „Tańcu z Gwiazdami” przeszedł do historii programu. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar jako pierwsza w Polsce para damsko-damska zaprezentowały wspólny układ na parkiecie show, wzbudzając ogromne emocje wśród widzów. Występy zbliżyły je do siebie także poza kamerami.

Zillmann i Lesar połączył „Taniec z Gwiazdami”! Zmysłowy taniec rozgrzał ich serca

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wzbudziły ogromne emocje podczas jednej z edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Wszystko dlatego, że jako pierwsze w historii polskiej wersji show wystąpiły w parze damsko-damskiej. Ich występy szybko stały się jednym z najbardziej komentowanych elementów programu.

Taneczna przygoda okazała się dla obu kobiet czymś więcej niż tylko telewizyjnym projektem. Z czasem ich relacja przeniosła się również poza parkiet. Po zakończeniu programu zaczęły pojawiać się razem na oficjalnych wydarzeniach, m.in. na Gali Mistrzów Sportu.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w czułych objęciach na podłodze. Co one wyrabiają?! Namiętność aż kipi!

Nie brakowało także momentów, które przyciągały uwagę mediów. Po finale jednej z edycji „Tańca z Gwiazdami” paparazzi uchwycili moment, gdy Zillmann i Lesar okazywały sobie czułość – obejmowały się i całowały. Co ciekawe, zanim rozpoczął się program, obie były w długoletnich związkach. Katarzyna Zillmann spotykała się z kanadyjkarką Julią Walczak, natomiast Janja Lesar była związana z tancerzem Krzysztofem Hulbojem, również znanym z „Tańca z Gwiazdami”.

Janja Lesar nie zatańczy już w Tańcu z Gwiazdami
Galeria zdjęć 29

Zillmann i Lesar w zmysłowym tańcu. Co za ruchy [WIDEO]

Przez długi czas Zillmann i Lesar unikały jednoznacznych deklaracji dotyczących swojej relacji. W końcu jednak tancerka potwierdziła publicznie, że są parą. Sama wioślarka chętnie dzieli się z fanami fragmentami swojej codzienności w mediach społecznościowych.

Niedawno opublikowała wpis, w którym nawiązała do jednego z tanecznych występów – bardzo zmysłowego i romantycznego.

- Jaaa dzięki za tak pozytywne reakcje na drugiego youtubowego vlożka. Cały czas czuję drżące nóżki po tym występie - napisała Katarzyna Zillmann na Instagramie.

KATARZYNA ZILLMANN
JANJA LESAR