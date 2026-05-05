Naomi Osaka szokowała na Met Gali! Te czerwone szpony!

Naomi Osaka zachwyciła na Met Gali, prezentując spektakularną, dwuczęściową kreację, która wzbudziła zachwyt i kontrowersje.

Jej biała suknia z dramatycznymi czerwonymi akcentami i ogromnym kapeluszem przyciągnęła uwagę, ale to "szpony" były prawdziwą gwiazdą.

Na Met Gali zachwyciły kreacjami również słynne amerykańskie siostry Serena i Venus Williams.

Naomi Osaka lubi szokować swoimi kreacjami, a ostatnio robi to nawet, wychodząc na tenisowe korty przed meczami. Teraz japońska gwiazda zadała szyku na Met Gali. Była liderka rankingu WTA zaprezentowała spektakularny, dwuczęściowy look projektu Roberta Wuna. Na początek wyszła w olśniewającej białej kreacji z dramatycznymi czerwonymi akcentami przypominającymi pióra, ogromnym kapeluszem i rękawiczkami w stylu szponów. Chwilę później, na schodach Met, dokonała efektownej przemiany – zrzuciła wierzchnią warstwę, odsłaniając błyszczącą, krwisto-czerwoną suknię pokrytą kryształkami Swarovskiego.

Na Met Gali w Nowym Jorku błyszczały również słynne siostry Williams. Venus postawiła na kryształową, meshową suknię inspirowaną jej własnym portretem, wimbledońskim trofeum i ważnymi momentami kariery. Serena dołączyła do siostry w równie efektownym, eleganckim wydaniu. Zdjęcia poniżej w naszej galerii.

