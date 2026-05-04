Oskar Pietuszewski szczerze po maturze. "Tego się troszkę obawiałem"

Oskar Pietuszewski, piłkarz FC Porto, opowiedział o swoich wrażeniach po egzaminie maturalnym z języka polskiego.

Mimo obaw, maturzysta był zadowolony z tematu i przebiegu egzaminu, który uważa za najtrudniejszy.

Podkreślił znaczenie edukacji, mówiąc, że "szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy".

"Myślę, że najcięższy egzamin jest już za mną"

Oskar Pietuszewski, opuszczając mury Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku, był w doskonałym nastroju. Jak przyznał, egzamin z języka polskiego, którego nieco się obawiał, poszedł mu lepiej, niż zakładał.

- Myślę, że poszło raczej pozytywnie. Trafił się fajny temat, do wielu rzeczy można było się odwołać, także jestem zadowolony - mówił reporterce „Radia Eska” uśmiechnięty maturzysta.

Co ciekawe, to właśnie język polski budził w nim najwięcej emocji. Piłkarz nie ukrywał, że czuł przed nim respekt.

- Osobiście właśnie dzisiaj troszkę obawiałem się polskiego. Przede wszystkim dlatego, że to czasochłonny przedmiot. Może jeszcze matematyka, zobaczymy, ale myślę, że najcięższy egzamin jest już za mną - wyznał Pietuszewski.

"Szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy"

Połączenie profesjonalnej kariery piłkarskiej na najwyższym poziomie z przygotowaniami do matury to ogromne wyzwanie. Oskar przyznał, że kluczem była ciężka praca nie tylko na boisku.

- Przygotowywałem się indywidualnie w Portugalii, z nauczycielami. Bardzo mi zależało, żeby zdać tę maturę. Ciężko pracowałem nie tylko na boisku, ale też poza nim, i mam nadzieję, że będą tego efekty - tłumaczył.

Czy w natłoku treningów i meczów nie pojawiła się pokusa, by odłożyć edukację na później? Piłkarz stanowczo zaprzecza i podkreśla, jak ważne jest wykształcenie.

- Od początku jestem tak wychowany, żeby zdać maturę. Moja kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, ale szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Maturę trzeba mieć i to jest ważne - stwierdził z pełnym przekonaniem.

"Zostałem ważną postacią w Porto"

Zaledwie kilka dni przed maturą Oskar Pietuszewski świętował z FC Porto zdobycie mistrzostwa Portugalii. Czy feta po wygranej nie rozproszyła go w nauce?

- To super rzecz, że udało się wygrać. Dla mnie, chłopaka z Białegostoku, który ma 17 lat i niedawno wyjechał, to wielkie osiągnięcie. Myślę, że stałem się ważną postacią w tym Porto - ocenił. - Teraz jest fokus na Ligę Mistrzów, kolejne wyzwania i następny mecz – zakończył.

