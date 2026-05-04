Oskar Pietuszewski szczerze po maturze. "Tego się troszkę obawiałem"

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-05-04 16:26

Za nim pierwszy i, jak sam przyznaje, najtrudniejszy egzamin. Oskar Pietuszewski w poniedziałek zmierzył się z maturą z języka polskiego. Tuż po wyjściu ze szkoły piłkarz FC Porto opowiedział o swoich wrażeniach, obawach i o tym, dlaczego edukacja jest dla niego tak ważna, mimo błyskawicznie rozwijającej się kariery. Zobaczcie galerię zdjęć.

Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short
  • Oskar Pietuszewski, piłkarz FC Porto, opowiedział o swoich wrażeniach po egzaminie maturalnym z języka polskiego.
  • Mimo obaw, maturzysta był zadowolony z tematu i przebiegu egzaminu, który uważa za najtrudniejszy.
  • Podkreślił znaczenie edukacji, mówiąc, że "szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy".
  • Dowiedz się, jak łączy karierę sportową z nauką i jakie ma plany na przyszłość!

"Myślę, że najcięższy egzamin jest już za mną"

Oskar Pietuszewski, opuszczając mury Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku, był w doskonałym nastroju. Jak przyznał, egzamin z języka polskiego, którego nieco się obawiał, poszedł mu lepiej, niż zakładał.

- Myślę, że poszło raczej pozytywnie. Trafił się fajny temat, do wielu rzeczy można było się odwołać, także jestem zadowolony - mówił reporterce „Radia Eska” uśmiechnięty maturzysta.

Przeczytaj także: Koniec egzaminu i się zaczęło! Tak Oskar Pietuszewski świętował maturę. Zobaczcie te ZDJĘCIA

Co ciekawe, to właśnie język polski budził w nim najwięcej emocji. Piłkarz nie ukrywał, że czuł przed nim respekt.

- Osobiście właśnie dzisiaj troszkę obawiałem się polskiego. Przede wszystkim dlatego, że to czasochłonny przedmiot. Może jeszcze matematyka, zobaczymy, ale myślę, że najcięższy egzamin jest już za mną - wyznał Pietuszewski.

"Szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy"

Połączenie profesjonalnej kariery piłkarskiej na najwyższym poziomie z przygotowaniami do matury to ogromne wyzwanie. Oskar przyznał, że kluczem była ciężka praca nie tylko na boisku.

- Przygotowywałem się indywidualnie w Portugalii, z nauczycielami. Bardzo mi zależało, żeby zdać tę maturę. Ciężko pracowałem nie tylko na boisku, ale też poza nim, i mam nadzieję, że będą tego efekty - tłumaczył.

Zobacz też: Oskar Pietuszewski pisze maturę! Gwiazdor reprezentacji wyróżniał się ubiorem, przyleciał z mamą. ZDJĘCIA tylko u nas

Czy w natłoku treningów i meczów nie pojawiła się pokusa, by odłożyć edukację na później? Piłkarz stanowczo zaprzecza i podkreśla, jak ważne jest wykształcenie.

- Od początku jestem tak wychowany, żeby zdać maturę. Moja kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, ale szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Maturę trzeba mieć i to jest ważne - stwierdził z pełnym przekonaniem.

"Zostałem ważną postacią w Porto"

Zaledwie kilka dni przed maturą Oskar Pietuszewski świętował z FC Porto zdobycie mistrzostwa Portugalii. Czy feta po wygranej nie rozproszyła go w nauce?

- To super rzecz, że udało się wygrać. Dla mnie, chłopaka z Białegostoku, który ma 17 lat i niedawno wyjechał, to wielkie osiągnięcie. Myślę, że stałem się ważną postacią w tym Porto - ocenił. - Teraz jest fokus na Ligę Mistrzów, kolejne wyzwania i następny mecz – zakończył.

Przeczytaj także: RELACJA LIVE: matura 2026 z polskiego. Wszystkie odpowiedzi i arkusze już do pobrania! [4.05.2026]

Oskar Pietuszewski po maturze z języka polskiego
Galeria zdjęć 16
Jerzy Brzęczek szczerze o rozwoju Oskara Pietuszewskiego. Ważne słowa
Przeczytaj także:
Gwizdy powitały Karola Nawrockiego podczas finału Pucharu Polski. Kibice zareag…
Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich?
Pytanie 1 z 17
Jak nazywa się ten piłkarz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
matura 2026
Oskar Pietuszewski