Piotr Zieliński i koledzy podpalili Mediolan! Szaleństwo na ulicach po mistrzostwie

Inter Mediolan sięgnął po swoje 21. mistrzostwo Włoch.

Jednym z kluczowych piłkarzy w drodze po Scudetto był Piotr Zieliński.

Inter zapewnił sobie tytuł zwycięstwem 2:0 z Parmą, a na ulicach Mediolanu zaczęła się spontaniczna feta.

Pierwszym momentem, który uruchomił lawinę euforii, była akcja z końcówki pierwszej połowy meczu z Parmą. To właśnie wtedy Piotr Zieliński posłał kapitalne podanie do Marcusa Thurama, a ten otworzył wynik spotkania. Asysta Polaka była pieczęcią na tytule, który Inter zapewnił sobie na trzy kolejki przed końcem sezonu, dominując nad rywalami przez całe rozgrywki. Dla Zielińskiego to już drugie mistrzostwo Włoch w karierze, wcześniej w 2023 roku triumfował z Napoli. Został pierwszym Polakiem ze Scudetto w dwóch różnych klubach!

Polski pomocnik, który dołączył do Interu w lipcu 2024 roku, przez cały sezon był jednym z kluczowych zawodników w układance trenera Cristiana Chivu. Włoskie media rozpływają się w zachwytach nad jego grą, nazywając go "Don Pietro" i jednym z najlepszych transferów klubu. Dziennikarze podkreślają jego elegancję w grze i wszechstronność, które dały drużynie nową dynamikę.

Choć oficjalna feta z udziałem piłkarzy zaplanowana była na później, zaraz po ostatnim gwizdku sędziego rozpoczęło się spontaniczne, wielkie święto. Kibice tradycyjnie zgromadzili się na słynnym Piazza del Duomo, odpalając race, śpiewając i celebrując odzyskanie mistrzostwa przez Inter. W poprzednim sezonie drużyna Zielińskiego przegrała tytuł o 1 punkt z Napoli. Tym razem nie dała szans rywalom, a zdjęcia z mediolańskiego szaleństwa znajdziesz w naszej galerii załączonej do artykułu.