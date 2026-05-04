Nicola Zalewski z włoską pięknością na romantycznej randce! Zabrał ją w wyjątkowe miejsce

Nicola Zalewski i jego dziewczyna Emily Pallini coraz śmielej dzielą się z fanami ich wspólnymi zdjęciami. Polski piłkarz Atalanty Bergamo i włoska celebrytka niedawno pochwalili się fotkami z pokazu mody w Mediolanie, na którym włoska piękność paradowała w bardzo odważnej kreacji niepozostawiającej dużo wyobraźni. Wystrojeni w pasujące do siebie skórzane kreacje prezentowali się razem bardzo efektownie.

Teraz polsko-włoska para wyskoczyli razem na romantyczną randkę nad jezioro Como. To bardzo atrakcyjne i popularne wśród turystów miejsce, a z Bergamo nie jest tam daleko. Nicola Zalewski i Emily Pallini wpływali razem po jeziorze, podziwiając piękne górskie widoki.

Związek Nicoli Zalewskiego i Emily Pallini od samego początku wywoływał ogromne emocje. Pojawiły się oskarżenia o zdradę przyjaciela, a reprezentant Polski z tego powodu stał się nawet celem bezpardonowych ataków kibiców. Fani AS Roma nie mogli darować mu, że związał się z byłą partnerką swojego przyjaciela, popularnego rapera o pseudonimie "Ludwig". Na rzymskim Koloseum zawisł nawet transparent o wymownej treści. "Wiedzieliśmy już Zalewski, że jesteś kapusiem. Jednak zdrada przyjaciela to hańba". Ataki kibiców nie zgasiły rodzącego się uczucia. Nicola Zalewski i zmysłowa rudowłosa Emily Pallini wciąż tworzą parę i zamieszkali razem.

Kim jest Emily Pallini, nowa miłość Zalewskiego?

Emily Pallini to postać doskonale znana w Italii. To popularna włoska influencerka i tiktokerka, znana z filmików o urodzie, modzie i stylu życia. Jej profile obserwują miliony osób – ponad dwa miliony na TikToku i niemal milion na Instagramie. Pallini współpracowała z wieloma markami modowymi, m.in. Yamamay. Od kilku lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy włoskiego internetu.

