Robi wielką karierę, a nie ma matury! Cała prawda o wykształceniu Julii Szeremety

Matura to zawsze jedno z wydarzeń roku, nie tylko szkolnego.

Jednakże bez zdanego egzaminu dojrzałości też można zrobić karierę.

Julia Szeremeta bez matury już jest gwiazdą światowego boksu, choć myśli też o wznowieniu edukacji.

Zaskakująca prawda o Julii Szeremecie. Nie ma matury, ale wciąż o niej myśli

Od razu po zakończeniu majówki ruszyła matura 2026. W poniedziałek, 4 maja, uczniowie mierzą się z egzaminem z języka polskiego. Dla wielu z nich to moment decydujący o przyszłości i karierze, co potęguje stres. Ci najbardziej przejęci powinni jednak pamiętać, że nawet bez matury mają przed sobą całe życie. Przykłady można znaleźć w świecie sportu czy show-biznesu. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie, robi wielką karierę, mimo że w młodości nie miała czasu na edukację i postawiła wszystko na jedną kartę.

- Przyznam szczerze, że jeszcze nie napisałam matury. Nie miałam czasu. Ale muszę się za to w końcu zabrać - wyznała Szeremeta na antenie Canal+ Sport przed sobotnim meczem Motoru Lublin z Lechem Poznań (0:1), gdy zapytano ją o wspomnienia z tego gorącego okresu dla każdego młodego człowieka.

Pięściarka z województwa lubelskiego podkreśliła, jak trudne dla młodego sportowca jest łączenie kariery i obowiązków szkolnych. Około 270 dni w roku Szeremeta spędza na obozach, przez co zrezygnowała z matury w wyznaczonym czasie, choć myśli wciąż o wznowieniu edukacji.

Za wszystkich tegorocznych maturzystów trzymamy kciuki!

